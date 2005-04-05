رئيس سازمان تبليغات اسلامي يزد : تبليغات بيشتر در زمينه وقف امري ضروري است

حجت الاسلام سيد محمد شريف حسيني كوهستاني رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : مسئله وقف و فعاليت در اين زمينه يكي از مواردي است كه در شرع اسلام بر آن تأكيد شده و از اقدامات شايسته اي است كه تأثيرات مثبت بسياري را در پي دارد .

وي با اشاره به اين كه متأسفانه طي چند سال اخير تبليغات در راستاي وقف و تأثيرات ارزشمند آن بسيار كمرنگ شده و از سوي دستگاه هاي تبليغي كمتر مورد توجه قرار مي گيرد ، گفت : دستگاه هاي تبليغاتي ديني مي بايست وقف ، تأثيرات و ابعاد مختلف آن را به روشني براي اقشار مختلف مردم ارائه كرده و زمينه فعاليت هر چه بيشتر در اين حوزه را فراهم كنند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد يادآورشد : به طور معمول در هر منطقه اي كه موقوفات بيشتري وجود داشته باشد ، فعاليت هاي فرهنگي ، عمراني و رفاهي بهتري ديده مي شود و برعكس در هر بخشي كه وقف كمتر بوده و يا وقفي وجود ندارد ، فعاليت هاي كمرنگي در زمينه هاي مختلف انجام مي شود .

حجت الاسلام حسيني با اشاره به اين كه نياز شديد امروز جامعه" وقف فرهنگي " و اقدام در اين زمينه است ، وقف كتاب و كتابخانه را از موقوفات بسيار ارزشمند و سازنده براي فرد و جامعه اعلام كرد و افزود : شك نيست كه ارتقاء داشته هاي اين بخش ، به كمك وقف و موقوفات ، نقش ارزنده اي در ارتقاء فرهنگ و معنويت جامعه دارد .

وي با يادآوري اين كه در سال هاي اخير افراد واقف بسيار كم شده اند ، نقش تبليغات را در اين زمينه بسيار تأثيرگذار عنوان كرد و گفت : لازم است با تبليغات صحيح و دقيق ميل به وقف را در افراد تقويت كرده ، علاوه بر احياء اين سنت حسنه ، در جهت رفع نيازهاي مادي و معنوي جامعه فعاليت مؤثري صورت گيرد .