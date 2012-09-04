  1. بین الملل
۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۲۱

افزایش خشونتهای فرقه ای در ایرلند شمالی/ 60 افسر پلیس زخمی شدند

افزایش خشونتهای فرقه ای در ایرلند شمالی/ 60 افسر پلیس زخمی شدند

یک رسانه غربی از زخمی شدن 60 افسر پلیس در جریان خشونتهای فرقه ای در ایرلند شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری "سی ان ان" در گزارشی با اشاره به تشدید خشونتهای فرقه ای در ایرلند شمالی در دومین شب ناآرامی‌ها در بلفاست اعلام کرد در جریان ناآرامی ها بیش از 60 پلیس زخمی شدند.

در جریان درگیری میان پروتستانها و کاتولیکها در شمال بلفاست هفت نفر نیز در بیمارستان بستری شدند.گزارشها نشان می‌دهد که معترضان در منطقه شانکیل بلفاست اقدام به آتش زدن خودروها و اتوبوس‌ها کرده‌اند.

درگیری میان کاتولیک‌ها و پروتستان ‌ها پس از آن رخ داد که پروتستانها تلاش داشتند رژه جمهوریخواهان کاتولیک را برهم بزنند. روز شنبه نیز بر اثر درگیری میان پلیس و هواداران کاتولیک و پروتستان 47 افسر پلیس در بلفاست زخمی شدند.

کد مطلب 1689211

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