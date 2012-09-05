اتابک نادری درباره وضعیت طرح توسعه تماشاخانه سنگلج که طی یک سال گذشته با پیگیری و همراهی هنرمندان تئاتر مطرح شده بود به خبرنگار مهر گفت: طرح توسعه تماشاخانه سنگلج در اولویت توسعه سالن‌های شهری تهران قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در خبرهایی که معاونت اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرده بود، مجموعه تئاتر خاوران و مجموعه تئاتری واقع در خیابان شریعتی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهند رسید. طرح توسعه تماشاخانه سنگلج نیز که خواست جامعه هنری و تئاتری کشور است در اولویت این طرح قرار گرفته است.



مسئول پیگیری طرح توسعه تماشاخانه سنگلج اظهار امیدواری کرد تا پایان سال جاری این طرح توسط شهرداری تهران اجرا شود و شهرداری تهران نیز این نوید را به جامعه تئاتری بدهد.



پیش از این 397 هنرمند تئاتر با امضا و ارسال نامه‌ای به شهردار تهران تقاضای اجرایی شدن طرح توسعه تماشاخانه سنگلج را ارائه داده بودند. چندی پیش نیز کمسیون معماری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، لزوم احداث سالن‌های جدید در کنار سالن تماشاخانه سنگلج را ضروری دانست.