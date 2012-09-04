کشاورزی برای دلالان پرسود است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی عصر سه شنبه در جمع کشاورزی استان در علی آبادکتول افزود: نهاده های کشاورزی قیمت بسیار بالایی دارند درحالیکه از محصول کشاورزی با قیمت اندک از کشاورز خریداری می شود.

وی اظهار داشت: نصب کنتورهای هوشمند چاهها طرح مطلوبی در امر صرفه جویی است اما باید به گونه ای برنامه ریزی شود که بار مالی نداشته باشد.

وی عنوان کرد: در جلسه آتی این مسئله به همراه تفاوت قیمت محصولات کشاورزی و بازار بحث خواهد شد.

نوروزی گفت: صاحبان چاههای غیرمجاز تا پایان شهریورماه سال جاری به سایت آب منطقه ای مراجعه و نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند.

این نماینده مجلس خواهان برنامه ریزی مسئولان برای رفع مشکلات کشاورزان شد.