تهدید رواج نصرانیت و وهابیت در عراق جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی غروب سه شنبه در دیدار حجت الاسلام سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اظهار داشت: اختلافات طوائف و قومیت ها در عراق به وجود آمده که باید کاری کنیم این اختلافات برطرف شود و آرامش به عراق برگردد.



وی افزایش سطح فکری شیعیان عراق را خواستار شد و گفت: باید در زمینه سواد آموزی شیعیان پیشقدم شویم و نگذاریم در میان آنها بی سوادی وجود داشته باشد.



این مرجع تقلید با اشاره به هدف قرار دادن فرهنگ جوانان از سوی استکبار تاکید کرد: باید با تبلیغ زمینه خود آگاهی جوانان فراهم شود.



آیت الله سبحانی ادامه داد: امروز 2 خطر عمده در کشور عراق وجود دارد یکی ترویج نصرانیت در شمال و دیگری تبلیغ وهابیت در جنوب عراق است.



وی در پایان گفت: امروز متاسفانه استعمار غرب از طریق ترویج نصرانیت و وهابیت در عراق جوانان این کشور را هدف قرار داده است که مسئولان دینی و فرهنگی باید مقابل این توطئه قرار بگیرند و آن را دفع کنند.



پیش از این دیدار حجت الاسلام سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بیت آیت الله گلپایگانی حضور یافت و با خانواده ایشان به گفتگو پرداخت.



وی در سفر یک روزه خود به قم با حضرات آیات موسوی اردبیلی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، سید صادق شیرازی، علوی بروجردی و تنی چند از علمای حوزه علمیه قم دیدار کرد.



عمار حکیم همچنین در این سفر از کارگاه ساخت ضریح مطهر امام حسن عسگری(ع) در قم بازدید کرد.