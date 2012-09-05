مسابقه شمیم معرفت در میامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول فرهنگی هنری سپاه ناحیه میامی گفت: مسابقه شمیم معرفت با محوریت کتب شهید مرتضی مطهری در سالن اجتماعات حوزه قدس برگزار شد.

عباسعلی براتی اظهار داشت: در این مرحله از مسابقات از هر حوزه مقاومت یک یا دو گروه سه نفره با سایر بسیجیان از دیگر حوزه های مقاومت به رقابت می پردازند.

وی افزود: افراد برتر این دوره ازمسابقات به مرحله نهایی راه پیدا می کنند.

مسئول فرهنگی سپاه ناحیه میامی بیان داشت: هدف از اجرای این مسابقات ارتقای معنویت توام با معرفت ،اصول تقوا و اخلاق رفتار اسلامی، گسترش آگاهی اسلامی و معارف دینی در دفاع از اصول مسلم اسلامی است.

براتی معرفت را شمیم ماندگار ایمان و تقوا عنوان کرد وافزود: مسابقه "شمیم معرفت" به منظور تقویت شیوه های تربیتی اخلاقی، فضائل و صفات اخلاقی برگرفته از سوره های قرآن نظیر صبر، وفای به عهد، صداقت است.

شورای امر به معروف و نهی از منکر ابراهیم آباد تشکیل شد

استاد حوزه علمیه در جمع شورای امر به معروف و نهی از منکر پایگاه حمزه سیدالشهدا ابراهیم آباد گفت: امربه معروف لازمه جامعه انسانی است؛ چرا که انسان‌ها همیشه در معرض خطا و لغزش هستند و برای اینکه جامعه را از اینگونه نابهنجاری‌ها پاک کنیم؛ باید امر به معروف ونهی از منکر را در جامعه اجرا کرد.

حجت‌الاسلام داوود منصوری اظهار داشت: انجام اقدامات فرهنگی و افزایش بینش و بصیرت افراد جامعه در خصوص پرهیز از گناه و اجرای واجبات دین مهم‌ترین راهکار احیای امر به معروف در جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: همه آحاد جامعه به ویژه مسئولان باد در مقابل امر به معروف و نهی از منکر احساس مسئولیت کرده و تذکر لسانی را سر لوحه کار خود قرار دهند.

استاد حوزه علمیه بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر کاری بسیار ظریف است که اگر به درستی انجام نشود چه بسا نتیجه معکوسی در پی داشته باشد.

تشکیل شورای امر به معروف در روستای هونستان میامی

فرمانده حوزه قدس میامی در جلسه شورای امر به معروف پایگاه حر روستای هونستان با حضور اعضای شورا گفت: کار فرهنگی بهترین راهکار برای مقابله با منکرات و ترویج معروفات است و برخورد قهری هم آخرین راه حل در رفع منکرات است.

مهدی باباحجیان اظهار داشت: باید فضای جامعه را به گونه‌ای آماده کنیم که تقاضای منکر در سطح جامعه کاهش یابد.

وی افزود: نقش بسیجیان برای رواج معروفات در جامعه بسیار مهم و اساسی است بنابراین یک بسیجی متعهد هیچگاه نباید نقش حساس و مهم خود را فراموش کند.

فرمانده حوزه قدس میامی بیان داشت: امر به معروف از چنان جایگاه والایی در اسلام برخوردار است که ملاک برتری جامعه اسلامی بر دیگر جوامع است.

باباحجیان افزود: هنگامی که در جامعه اسلامی فریضه امر به معروف اقامه شود و مردم به این فریضه اقدام کنند، تقوای جامعه حفظ می‌شود و اگر ترک شود، جامعه دچار بی تقوایی و فساد می‌شود.

گردهمایی سیاسی فرماندهان بسیج استان سمنان برگزار شد

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه سمنان در گردهمایی سیاسی فرماندهان و اعضای شورای پایگاه‌های استان که در کانون فرهنگی برگزار شد، گفت: احترام به حاکمیت کشورها و کاهش تشنج در جوامع بین‌المللی، مخالفت با استعمار نظامی، پشتیبانی از منشور ملل متعهد و همکاری بین‌الملل و حل مسالمت‌آمیز اختلافات از اهداف راهبردی استراتژی اجلاس سران عدم متعهدها است.

حجت‌الاسلام محمدتقی خیری گنجی، اظهار داشت: این جنبش از دو قطبی شدن جلوگیری کرده، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را افزایش و آزادسازی سرزمین‌های تحت سلطه و استعمار را به دنبال دارد.

وی با اشاره‌ به آیه 107 سوره مبارکه توبه گفت: این آیه بی‌ارتباط با اجلاس سران غیرمتعهدها نیست چون در صدر اسلام، منافقین می‌کوشیدند که بین مومنین تفرقه ایجاد کرده و نگذارند که دل‌های آنها به هم نزدیک شده و مسلمانان جایگاهی در جامعه داشته باشند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه سمنان گفت: جنبش، به معنای حرکت دسته‌ای یا خودجوش است که قبل از انقلاب؛ 24 کشور عضو این جنبش به شمار می‌رفتند و این کشورها در مقابل دو بلوک شرق و غرب ایستاده و زیر بار حرف زور و سلطه آن کشورها نرفتند و از دستورات و فرامین آنها پیروی نکردند اما بعد از انقلاب تعداد این کشورها به 120 کشور رسید.

گردهمایی حلقه های صالحین بسیجیان دیزج شاهرود برگزار شد

کارشناس سیاسی در گردهمایی حلقه های صالحین پایگاه مقاومت قمر بنی هاشم حوزه نجف اشرف که با حضور بیش از 100 نفر از بسیجیان در مسجد جامع روستای دیزج برگزار شد، گفت: امروز بهترین نیروهای مدافع نظام جمهوری اسلامی بسیجیان هستند که باید قدر خود را بدانند؛ چرا که هر کسی توفیق این عنوان و خدمت را پیدا نمی‌کند که بخواهد در جرگه بسیج خدمت بکند که این امر را بایستی یک توفیق بزرگ الهی بدانیم.

رضا زارع اظهار داشت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان به عنوان کشوری تاثیرگذار و با اهمیت شناخته شده است و برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در تهران موید این ادعاست.

وی با تاکید بر تلاش دشمنان برای ضربه زدن به این انقلاب از هر راه ممکن افزود: دشمنان قسم خورده ما در تلاش هستند ما را به انزوا بکشانند اما تجربه نشان داده این تحرکات و فعالیت‌ها شکست خورده و نخ نماست و هرکجا آنها خواستند اقدامی کنند جز شکست چیزی نصیبشان نشده است.