هشتمین جشنواره داستان های رضوی مهر ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، محمد رضا سوقندی عصر سه شنبه در ستاد برگزاری هشتمین جشنواره داستان نویسی رضوی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان ضمن اشاره به برگزاری جشنواره سراسری داستان های رضوی اظهار داشت: این جشنواره در قالب جشنواره ملی داستان های کوتاه برگزار می شود.

وی از چاپ مجموعه آثار برتر هفت دوره جشنواره ملی داستان نویسی رضوی خبر داد و گفت: کتاب داستان های برتر هفت دوره جشنواره ملی داستان نویسی رضوی آماده چاپ شده است که در مراسم اختتامیه هشمین دوره جشنواره ملی داستان نویسی رضوی رونمایی خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سمنان گفت: ادبیات جان مایه و ستون فقرات فرهنگ است.

وی در خصوص نقش و جایگاه قلم و رسالت اهل قلم در ماندگاری فرهنگ جامعه افزود: ادبیات بخشی از فرهنگ ماندگار و پایدار و جانمایه فرهنگ است.

سوقندی افزود: ادبیات ستون فقرات فرهنگ است و شاخص میزان توسعه فرهنگی هر جامعه محصوب می شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در ادامه این جلسه، از تغییر زمان برگزاری جشنواره داستان های رضوی خبر داد و گفت: این جشنواره دوم و سوم مهر برگزار می شود.

امیر هوشنگ باهنر با بیان اینکه این جشنواره از سری برنامه های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) است، افزود: علاقمندان می توانند تا پانزدهم شهریور آثار خویش را از طریق پست الکترونیکی www.kabotare haram.com یا ایمیلsemnan.ershad@gmail.com به دبیرخانه جشنواره مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان ارسال نمایند.

در این نشست رؤسای انجمن ها و کارشناسان فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان پیشنهادات را برای هر چه بهتر برگزاری جشنواره مطرح و به بحث و تبادل نظر پرداختند.