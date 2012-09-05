راه اندازی کلینیک حفاظت از فک خزری در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شهرستان تالش اظهارداشت: در این شهرکها تمامی خدمات از قبیل فاضلابهای خروجی مضر و آسیب رسان به محیط زیست تحت مدیریت قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: هم اکنون در بیش از 45 درصد واحدهای صنعتی کشور که در شهرکها مستقر هستند موضوع فاضلاب به نوعی در حال رفع و یا در حال برطرف شدن است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: موضوع فاضلاب و پساب تمامی واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی تا پایان برنامه پنجم توسعه رفع خواهد شد.

وی افزود: صنایعی که در خارج از شهرکهای صنعتی قرار دارند به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری برای ایجاد تصفیه خانه بیشتر صاحبان صنایع انگیزه لازم برای این کار را ندارند.

محمدی زاده اعلام کرد: تمامی تلاش سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه شهرکهای صنعتی خصوصی و استقرار واحدهای صنعتی در این شهرکها با هدف رفع موضوع پسابهاست.

راه اندازی کلینیک حفاظت از فک خزری طی سال جاری در گیلان

وی در ادامه فک خزری را از گونه های در خطر انقراض دانست و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست برنامه آموزشی در سطح استان گیلان به مرحله اجرا در خواهد آورد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: در قالب این برنامه تمام صیادان و کسانی که به نوعی با دریا در ارتباط هستند، آموزشهای لازم به لحاظ حفاظت از این گونه را فرا می گیرند.

وی اظهارداشت: اگر افراد، فک آسیب دیده را بصورت زنده تحویل محیط زیست دهند این سازمان ضمن اعطای جایزه، حمایتهای لازم را از آنان به عمل خواهد آورد.

محمدی زاده همچنین از راه اندازی کلینیک حفاظت از فک خزری طی سال جاری در گیلان خبر داد و یادآورشد: با استقرار دامپزشکان و ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی، این گونه در خطر انقراض مورد حمایت جدی قرار می گیرد.