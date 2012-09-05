مرشدی رئیس اداره ورزش و جوانان کرج شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کرج، در حکم بهروز منتقمی برای مسعود مرشدی آمده است: جناب آقای مرشدی، باتوجه به تعهد و تخصص و تجربه جنابعالی در اداره امور ورزش و جوانان به موجب این حکم به عنوان رئیس تربیت بدنی شهرستان کرج منصوب می‌شوید.

امید است با کمک همکاران و پیشکسوتان و اهالی فن در راه استفاده از پتانسیل موجود در شهرستان کرج و پربارتر شدن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و تقویت ورزش قهرمانی و همگانی موفق و موید باشید.