جزئیات بازدید سرزده فرماندار رباط کریم از سه اداره دولتی/وضعیت نامطلوب پزشکی قانونی

بیژن سلیمان پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، نخستین بازدید روزهای اخیر خود را از اداره پزشکی قانونی شهرستان رباط کریم عنوان کرد و درخصوص حضور سرزده خود گفت: حضورمان به دلیل ساختمان پزشکی قانونی بود که در محله ای مسکونی از محل اعتبارات شهرستان خریداری شده و موجبات نارضایتی اهالی به دلیل ازدحام جمعیت و پارک خودروها، رفت و آمدها و شلوغی و ... را فراهم کرده است.

این مقام ارشد دولتی در رباط کریم افزود: در این خصوص حق با اهالی بود که با وجود زمانبر بودن انتقال این ساختمان به نقطه ای دیگر از شهر پیگیر هستیم و قصد مکاتبه با پزشکی قانونی استان را داریم تا انشاالله در افق چندماهه با کمک آنها محل ساختمان تغییر کرده تا مشکل مردم و مراجعه کنندگان حل شود.

70 درصد مراجعان پزشکی قانونی اهالی بهارستان هستند

وی دلیل دوم حضور سرزده خود را ارزیابی مراجعه کنندگان و کارکنان عنوان کرد و اظهار داشت: ازدحام عجیبی در این اداره بود که به گفته کارکنان 70 درصد مراجعه کنندگان را اهالی بهارستان تشکیل می دهند و آن هم به دلیل نبودن ساختمان پزشکی قانونی در این شهرستان است.

فرماندار رباط کریم خاطرنشان کرد: هرچند وظیفه ما نیست و این مسوولیت متوجه فرمانداری بهارستان است اما باید پیگیری شود تا پزشکی قانونی با همکاری استان در بهارستان مستقر شده و از مراجعه اهالی این شهرستان به رباط کریم جلوگیری شده و ازدحام ارباب رجوع برطرف شده و وضعیت مطلوبی ایجاد شود.

سلیمان پور یادآور شد: همچنین مکاتبه ای با پزشکی قانونی استان تهران صورت خواهد گرفت تا نیروی انسانی بیشتری در اختیار این اداره قرار گیرد تا از ازدحام مراجعان جلوگیری شود.

وضعیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم مطلوب است

مقام ارشد دولت در رباط کریم، دومین بازدید سرزده خود در روزهای اخیر را بازدید از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان عنوان کرد و گفت: این اداره که رتق و فتق امور قشر زحمتکش کارگر و روابط کارگر و کارفرما را بر عهده دارد از حیث ساختمان، نیروی انسانی و مراجعان وضعیت مطلوبی را داشت.

ساختمان سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بسیار محدود است

فرماندار رباط کریم سومین بازدید سرزده خود را از اداره سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ذکر کرد و اظهار داشت: این اداره از مدیریتی قوی و خوب و از فعالیت و کارایی مطلوبی با توجه به انتظارات برخوردار است اما به لحاظ ساختمان و جا و مکان بسیار در محدودیت قرار دارند که باید با هماهنگی های لازم بخشی از مشکلات آنها برطرف شود.

سلیمان پور با بیان اینکه این حضورهای سرزده به صورت دوره ای انجام می شود، گفت: حضور سرزده در اداره های شهرستان با هدف چگونگی حضور مدیران و کارکنان در سرکار و نظم حاکم بر آن اداره در ساعات اولیه صبح انجام می شود.

وی با اشاره به ازدحام مردم و ارباب رجوع در اداره جات خاطرنشان کرد: برای این منظور و رسیدگی به مشکلات مردم و رصد احوال آنها از نزدیک در ساعات 10 تا 12 صبح به صورت سرزده به اداره مورد نظر سرکشی می شود و از نزدیک نحوه مدیریت و رضایت مردم را مشاهده می کنیم.

فرماندار رباط کریم حضور سرزده به اداره جات را مفید دانست و افزود: حضور سرزده باعث می شود که ذهنیت ها چه منفی و چه مثبت برطرف شده و ارزیابی درستی صورت گیرد و تصمیم گیری درخصوص تخصیص اعتبار و بودجه به اداره مورد نظر بخوبی صورت گرفته و تاثیرگذار باشد.

بر اساس این گزارش، بیژن سلیمان پور فرماندار شهرستان رباط کریم روزهای اخیر به همراه مجید شیخی معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پزشکی فانونی و سازمان تبلیغات اسلامی رباط کریم بازدید و با رئیس، کارکنان و مراجعان این ادارات دیدار و گفتگو کردند.