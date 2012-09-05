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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۰۳

توکلی خبر داد:

ارسال چهارمین محموله کمک های مردمی توسط جمعیت هلال احمر البرز به آذربایجان

ارسال چهارمین محموله کمک های مردمی توسط جمعیت هلال احمر البرز به آذربایجان

کرج – خبرگزاری مهر: سرپرست جمعیت هلال احمر استان البرز از ارسال چهارمین محموله کمک های مردمی این استان به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، نیما توکلی با اعلام این خبر گفت: چهارمین محموله از کمکهای مردمی  توسط سازمان جمعیت هلال استان البرز به نقاط زلزله زده ارسال شد.

وی افزود: این کمکها شامل البسه گرم، پتو، مواد غذایی و بهداشتی بوده است.

توکلی مجموع  برآورد کمکها را به ارزش 370 میلیون ریال ذکر کرد و گفت: جمعیت هلال احمر استان البرز در چهارمین مرحله ارسال محموله ها توانسته است بالغ بر 370 میلیون ریال اقلام  و وسایل ضروری و مورد نیاززلزله زدگان را تامین کند.

 جمع آوری کمک های مردمی کماکان برای جمع آوری و توزیع میان زلزله زدگان توسط جمعیت هلال احمر استان البرز ادامه داد.

کد مطلب 1689258

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