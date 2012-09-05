ارسال چهارمین محموله کمک های مردمی توسط جمعیت هلال احمر البرز به آذربایجان

به گزارش خبرنگارمهر، نیما توکلی با اعلام این خبر گفت: چهارمین محموله از کمکهای مردمی توسط سازمان جمعیت هلال استان البرز به نقاط زلزله زده ارسال شد.

وی افزود: این کمکها شامل البسه گرم، پتو، مواد غذایی و بهداشتی بوده است.

توکلی مجموع برآورد کمکها را به ارزش 370 میلیون ریال ذکر کرد و گفت: جمعیت هلال احمر استان البرز در چهارمین مرحله ارسال محموله ها توانسته است بالغ بر 370 میلیون ریال اقلام و وسایل ضروری و مورد نیاززلزله زدگان را تامین کند.

جمع آوری کمک های مردمی کماکان برای جمع آوری و توزیع میان زلزله زدگان توسط جمعیت هلال احمر استان البرز ادامه داد.