مرگ تدریجی فرهنگ و هنر در البرز / کوچ اجباری هنرمندان به پایتخت

به گزارش خبرنگارمهر، ماه ها است که سکوت وهم انگیزی بر جو فرهنگ و هنر استان البرز سایه افکنده است. این روزها نه از بوق و کرنای برپایی جشنواره ها خبری هست و نه مدیران وزارتخانه عزم سفر به البرز می کنند تا بلکه شهر کمی از این رخوت و مردگی رهایی یابد.

اکنون هنرمندان فقط از دور نظاره گر زجری هستند که عرصه فرهنگی با آن دست و پنجه نرم می کند؛ گویی دراین شهر گوری کنده شده وقرار است فرهنگ و هنر برای همیشه درآن دفن شود.

این روزها سهم البرز از داشتن فرهنگ و هنر به دستگاه هایی کوچک محدود شده است که آنها هم از فقدان بودجه رنج می برند و این مهم خود عملکرد آنها را تحت شعاع جدی خود قرار داده و هرگونه روند حرکت در این عرصه را با تهدید شکست مواجه خواهد ساخت.

رونق جشنواره ها در سایر استانها و سکوت البرز

اینها را کسانی بهتر درک می کنند که می دانند در پایتخت چه می گذرد؛ روزها است که مسئولان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در قالب هیئت های همراه روزهای پرخبری را بنا به مناسبت های مختلف تجربه می کنند.

حضور در جشنواره های بین المللی و بزرگداشت های گوناگون درشهرهای خوش آب و هوا، از گرگان تا شیراز دیگر مجالی برای سفر به این شهر باقی نمی گذارد حال بماند بودجه هایی که برای برپایی این جشنواره ها صرف می شود و چه نقشی بر توسعه و آبادانی فرهنگ و هنر دراین استانها خواهد داشت.

البرز در برهوت فرهنگی

این درحالی است که البرز باید در برهوت هنری بسر برد و هنرمندانش چشم به پایتخت بدوزند و دل از این استان برکنند. آری البرز ماه هاست در نقشه فرهنگی کشور از دید مسئولان ارشد هم به باد فراموشی سپرده شده است؛ اما به واقع دلیل آن چیست؟



پیش تر حضور مدیرکلی که از وزارتخانه به این استان آمده بود نوید گر فرهنگ و هنری شکوفا و پویا را می داد و پیش بینی می شد ابراهیمی به واسطه تعاملات خود با اداره فرهنگ و هنر نقش موثری را دربخش فرهنگی استان البرز ایفا نماید اما همیشه پیش بینی ها درست از آب در نمی آید. تو گویی فقدان زیر ساخت های فرهنگی زورش بر مدیران ما هم چربیده است.

سنگینی بار بدهی های ارشاد البرز از گذشته تاکنون

مسئولان فعلی در دستگاه های فرهنگی نیز با تمام دغدغه و تلاشهایی که دارند باید برای بدهی های باقیمانده فکری بکنند و به برنامه هایی مختصر اکتفا کنند، برنامه هایی که در سایه فقدان بودجه گاهی اصلاً دیده نمی شود.

به واقع آنچه که در ظاهر نقدهای زیادی را روانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ساخته است با تصورات منتقدانی که از بیرون به این دستگاه می نگرند متفاوت است.

درحال حاضر مجموعه فرهنگ و ارشاد که به نوعی متولی اصلی امور فرهنگی و هنری دراستان البرز محسوب می شود از فقدان بودجه و بدهی های ذکر شده رنج می برد و همین امر نیز موجب جدایی میان اصحاب فرهنگ و رسانه با اداره فرهنگ و ارشاد شده است.

هرچند این گروه بالاخص اصحاب رسانه دراین استان مطالبات بیشماری دارند و می بایست محقق شود اما این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت که فقدان بودجه امکان هیچ گونه حرکتی را برای آبادانی فرهنگ و هنر میسر نخواهد ساخت و حتی توانمند ترین مدیران نیز در بحران مالی با رکود در فعالیت ها مواجه خواهد بود.

ضرورت تمرکز مسئولان بر اقدامات فرهنگی و مشارکت در برنامه های استان

تحولی لازم است، اقدامی جدید، عزمی راسخ، حرکتی نو تا فرهنگ و هنر در البرز جان دوباره بگیرد؛ مسئولان ارشد استانی می بایست کمی از فکوس بر روی برنامه های عمرانی و.... کاسته و هم راستا با تحولات شهری در حوزه فرهنگی نیز راهگشای امور باشند.

لازم است که به موازات توسعه سرانه های شهری زیر ساخت های فرهنگی نیز ایجاد شود.

در این بین مشارکت میان دستگاه ها و ایجاد تعاملات دو سویه به دور از هرگونه منفعت طلبی خود نوعی خدمت به عرصه فرهنگ و هنر خواهد بود.

مسئولان حاضر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باید ضمن رصد روند فعالیت های فرهنگی در استانها به جبران کاستی ها و موانع بپردازند.

دراین بین مدیر کل پیشین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هم می تواند به جهت جبران مافات و به واسطه حضورش در مرکز هنرهای نمایشی وزارتخانه با مشاهده روند رو به نزول امور فرهنگی دراین استان به عنوان مدیر کلی که پتانسیل های البرز را می شناسد، اسباب مراودات بیشتر مسئولان را به این استان فراهم سازد و بودجه هایی را نیز به استان البرز تزریق کند.

نداشتن دریا و حافظیه هنرمندان البرزی را از چشم انداخت

جای بسی خوشحالی است اگر نام البرز دوباره در جغرافیایی فرهنگی کشور بدرخشد، خوب است مسئولان در سفرهایی که به جای جای استانها دارند برای همین آب و هوا خوری ها هم که شده سری به البرز که در جوارشان قرار دارد بزنند؛ البرز آنقدر نزدیک است که نیازی به سفر هوایی و... نیست هرچند دریا و حافظیه ندارد اما هنرمندان بیشماری دارد از فراز دامنه البرز سر برآورده اند و هر بار بر سکوها قرار گرفته اند افتخار فرهنگی آفریده اند و مسئولان نیز خود بر این امر واقف بوده اند فقط شیوع آلزایمری فرهنگی می تواند البرز را از جغرافیای فرهنگی محو کرده باشد.

حال این سوال مطرح است که آیا وجود هنرمندان بیشمار دراین استان و پتانسیل های بالایی که درحوزه فرهنگ و هنر این شهر به چشم می خورد و در برگزاری جشنواره های متعدد به اثبات رسیده است امکان میزبانی یکی از همین جشنواره ها را در البرز نمی داد؟

البرز محکوم به مرگ فرهنگی نشود

درجمع بندی کلی باید گفت لازم است تا هرچه سریعتر اقدامی از سوی مسئولان ذیربط درخصوص اقدمات فرهنگی دراین استان صورت گیرد، درغیر اینصورت شاهد مرگ تدریجی فرهنگ وهنر دراین استان خواهیم بود و دیر یا زود هنرمندان البرز هم در سودای رسیدن آمال خود به پایتخت کوچ خواهند کرد.

به امید روزی که دوباره شاهد برگزاری جشنواره های رنگارنگ در استان البرز باشیم.

گزارش از سپیده غفاری