وقفه در پرداخت جوایز صادرکنندگان فرش دستبافت قم

غلامرضا اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، در زمینه بیمه قالیبافان اظهار داشت: تعداد زیادی از بافندهها و صنف وابسته در فرش هنوز بیمه نشدهاند، البته در هفت ماه گذشته اقدامات مناسبی در این زمینه انجام گرفته است اما با توجه به ابلاغ قانون جدید، ازابتدای امسال بافندگان باید گواهی مهارت را ازسازمان فنی حرفه ای داشته باشند تا بتوانند بیمه شوند.
وی تاکید کرد: بوروکراسیهایی اینچنین تا حدودی روند بیمه قالیبافان را متوقف کرده است و لازم است تا سازمان فنی و حرفهای اقدامی برای حل این موضوع انجام دهد.
اخوان با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل مشکلات متعدد درآمد قالیبافان کافی نیست و حتی جوابگوی هزینههای مصرفی نیز نمیشود، گفت: مصالح فرش دستبافت گران شده است و استادکاران مجبور هستند تا مبلغ زیادی را برای خرید کرک یا ابریشم اختصاص دهند.
مسئول اتحادیه فرش دستباف قم اضافه کرد: همچنین چون قالیهای قم صادراتی است، به دلیل مشکلات ناشی از تحریم بانکی برای انتقال درآمد فروش محصولات نیز مشکلات زیادی داریم.
اخوان ادامه داد: در حال حاضر توجه چندانی نیز به جایزههای صادراتی نمیشود و صادرکنندگان اطمینان ندارند که جوایزی به آنها تعلق میگیرد یا خیر، همین موضوع تا حد زیادی موجب دلسرد شدن صادر کنندگان فرش دستبافت می شود.
این درحالی است که ابوالفضل رجبیان، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف قم ضمن انتقاد از عدم توجه مسئولان به روند تولید و صادرات این صنعت در قم گفت: حدود دو سال است که صادرکنندگان فرش دستباف جوایز صادراتی خود را که در واقع تامین کننده بخشی از هزینه صادرات کالا است، دریافت نکردند و همین امر سبب شد که وضعیت صادرات فرش در حالت رکود بسر میبرد.
مسئول اتحادیه فرش دستباف قم با اشاره به اینکه در قم کارگاههای فرش دستبافت بیشتر به صورت خانگی در حال فعالیت هستند و آنچنان کارگاه متمرکزی نداریم، گفت: قرار بوده است که طی چند ماه گذشته تسهیلاتی از سوی دولت به بافندگان و تولید کنندگان فرش دستبافت تعلق بگیرد اما این تسهیلات کافی نیست و افراد زیادی همچنان منتظر دریافت وام هستند.
در همین زمینه مدیر اتحادیه تعاونی فرش دستبافت روستایی قم با تأکید بر اینکه به جهت اینکه بالا بودن نرخ تورم، هزینههای تولید و فروش فرش بسیار بیشتر شده است، اظهار داشت: افزایش شدید قیمت مواد اولیه موجب شده که قالیبافان و تولیدکنندگان انگیزهای نداشته باشند، وعدههایی برای بهبود شرایط به قالیبافان داده شده اما چندان عملی نشده است.
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