به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد منصوری در مراسم افتتاح اولین کلینیک تخصصی اشتغال کشور در قم با اشاره به وجود دو هزار و صد تعاونی در قم افزود: تعداد یک هزار و 44 تعاونی غیر فعال است و این موضوع در شان قم نیست.



وی با مثبت ارزایبی کردن فعالیت تعاونی های مسکن در قم ابراز کرد: مشکلات جزئی موجود در این زمینه هم با برنامه ریزی صحیح قابل حل هستند.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با بیان اینکه ظرفیت اتاق تعاون در قم مغفول مانده است عنوان کرد: تعاونگران باید مشارکت بیشتری در این زمینه داشته باشند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.



منصوری ادامه داد: در بحث اقتصاد مقاومتی اگر می خواهیم در دهان دشمن بزنیم باید تعاونی ها را فعال کنیم.



وی با اعلام اینکه در قانون پنجم توسعه مقرر شده است که 25 درصد اشتغال کشور توسط تعاونی ها محقق شود اظهار امیدواری کرد: با حضور بزرگانی که در قم حضور دارند بر چالش های موجود غلبه کرده و کار و تولید قم را رونق ببخشیم.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم اضافه کرد: در قانون کار کشور آمده است که دفاتر خدمات اشتغال باید توسط دولت ایجاد شوند و این کار در سطح کشور به انجام رسیده است.



منصوری با اشاره درآمد اندک مراکز کاریابی بدون حمایت از سوی دولت اضافه کرد: این مراکز در این شرایط فعالند و امیدواریم مسئولان و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی حمایت های لازم را از این مراکز داشته باشند.



وی تاسیس کلینیک تخصصی اشتغال در قم را یکی از افتخارات استان دانست و بیان داشت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایت همکاری را با این مرکز خواهد داشت.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم به عدم اشراف برخی کارفرمایان و کارجویان با قانون کار اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای دولت نهم، مدیران تمام استان ها حمایت از تولید را در دستور کار خود قرار داده اند و از طرح های تولیدی استقبال می‌کنند.



منصوری به افزایش رسیدگی به تخلفات در دولت های نهم و دهم اشاره و اعلام کرد: برخی مواقع کارگران به عنوان نماینده ما از سوی این اداره کل به کارگاه ها مراجعه و توانایی کارفرمایان را مورد بررسی قرار می دهند.



وی با تاکید بر آموزش نیروی کار برای حل مشکلات اشتغال عنوان داشت: همه دستگاه های اجرایی قم می توانند بسیاری از کارها را با همکاری مراکز کاریابی انجام دهند و حتی ارائه برخی خدمات را به این مراکز واگذار کنند.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با انتقاد از نرخ گذاری برخی مراکز بر نرخ گذاری صحیح این مراکز تاکید کرد و افزود: باید سعی کنیم هزینه ها را کاهش دهیم تا هیچ شخص یا نهادی در این میان متضرر نشود.