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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۲۲

انتخابات نظام مهندسی لرستان پایان یافت/ رضایت 90 درصدی از روند برگزاری

انتخابات نظام مهندسی لرستان پایان یافت/ رضایت 90 درصدی از روند برگزاری

خرم آباد - خبرگزاری مهر: در حالی ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی لرستان پایان یافت که 90 درصد شرکت کنندگان از روند برگزاری انتخابات رضایت داشتند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: انتخابات این دوره نظام مهندسی استان لرستان در کمال صحت و سلامت برگزار شد.

شهرام ملکی با اشاره به توزیع فرم نظر سنجی در میان شرکت کنندگان در انتخابات اظهار داشت: 90 درصد رای دهندگان از نحوه برگزاری انتخابات در سطح بالایی رضایت داشتند.

وی ادامه داد: هفت درصد شرکت کنندگان نیز سطح برگزاری انتخابات را متوسط اعلام کرده بودند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان همچنین ضمن تقدیر از مشارکت خوب مهندسان در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی اظهار داشت: ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان لرستان از ساعت هشت صبح سه شنبه آغاز و تا ساعت 8 شب ادامه داشت.

ملکی با تاکید بر اینکه سعی ما بر این بود که انتخاباتی سالم و شفاف برگزار کنیم، ادامه داد: مبنای کار ما در برگزاری این انتخابات قانون نظام مهندسی بوده است.

وی با بیان اینکه برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات نظام مهندسی لرستان بیش از 100 جلسه کاری برگزار شد، گفت: تنها بحث ما در این زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، بی طرف و بدون اعمال سلیقه شخصی بود که خوشبختانه این هدف حاصل شد.

کد مطلب 1689266

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