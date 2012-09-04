به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منصوریان، سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال کشورمان بعد برتری 3 بر یک این تیم مقابل سوریه در دیداری تدارکاتی اظهار داشت: پیش از هر نکته‌ای جا دارد از هیات فوتبال استان البرز تشکر کنم اما از مردم استان البرز و شهر کرج گله دارم که به ورزشگاه نیامدند.

وی در ادامه افزود: احتمالا برای این بازی به درستی تبلیغ نشده و به گوش اهالی استان البرز نرسیده بوده که ما قرار است در این استان با سوریه بازی کنیم. ما به این دلیل اردوی‌مان را در کرج برگزار کردیم که فکر می‌کردیم ورزشگاه کرج در بازی ایران - سوریه پر می‌شود.

منصوریان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه رقابت‌های فوتبال زیر 22 سال آسیا ژانویه 2014 برگزار می‌شود ممکن است ما با کشورهای اردن، سوریه، عراق، امارات، بحرین و عربستان هم‌گروه شویم. بازی با سوریه به ما کمک می‌کند که بتوانیم با حریفانی از این دست آشنا شویم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال ایران افزود: ما امروز شروع خوبی داشتیم و در همان دقایق اول به گل رسیدیم اما در نیمه دوم تیم سوریه هم فشار آورد و سعی کرد که به گل برسند اما خیلی خوب دفاع کردیم.

وی با یادآوری اینکه تیم‌های غرب آسیا در رده پایه بسیار خوب کار می‌کنند، گفت: ما باید خوب کار کنیم تا بتوانیم مقابل حریفان غرب آسیا پیروز باشیم. امروز هم در نیمه دوم با توصیه‌هایی که به بازیکنان کردم نبض بازی را در دست گرفتیم و دو گل دیگر زدیم با اینکه چند گل دیگر هم می‌توانستیم بزنیم.

منصوریان خاطر نشان کرد: از رسول کربکندی، حسین فرکی، علی دایی و یحیی گل محمدی که با بازی دادن به جوانان تاثیر مستقیمی در روند روبه رشد تیم امید دارند تشکر می‌کنم. آنها با دل و جرات هستند و حاشیه امنیت‌شان را به خاطر بازی دادن به جوانان خراب می‌کنند.

وی در خاتمه تصریح کرد: از باشگاه‌ها می‌خواهم که از جوانان شایسته استفاده کنند. به عنوان مثال دروزاه بان‌های تیم ملی امید بیشترین تست و تمرین را در اردوهای ما دارند اما در باشگاه‌ها هیچ استفاده‌ای از آنها نمی‌شود. از مربیان باشگاه‌ها می‌خواهم نگاه ملی داشته باشند و به جوانان اهمیت دهند.

تیم فوتبال زیر 22 سال کشورمان در دیداری دوستانه موفق به شکست تیم زیر 22 سال سوریه گذشت.