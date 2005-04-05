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۱۶ فروردین ۱۳۸۴، ۱۰:۲۵

درپي علاقمندي كي يف براي پيوستن به اين اتحاديه ؛

دبير كل ناتو : درهاي اتحاديه اروپايي به روي اوكراين باز است

دبير كل ناتو كه براي ديدار از ژاپن در اين كشور بسر مي برد در سخنان روز گذشته خود از عضويت اوكراين در اتحاديه اروپايي حمايت كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد ،‌ " جاپ هوپ شفر " دبير كل ناتو در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت : چنانچه اوكراين به عضويت ناتو در آيد مي تواند پيوستن به اتحاديه اروپايي را با جديت بيشتري دنبال كند .

اين روزنامه اتريشي در ادامه نوشت : " بوريس تاراسيوك " وزير امورخارجه اوكراين قرار است بزودي با دبير كل ناتو ديدار و گفتگو نمايد .

گفتني است مقامات اوكراين بخصوص " ويكتور يوشچنكو " رئيس جمهوري اين كشور مدتي است از علاقمندي و آمادگي كي يف براي عضويت در اتحاديه اروپايي سخن به ميان آورده است .

اضافه مي گردد ويكتور يوشچنكو كه هم اكنون درواشنگتن بسر مي برد شب گذشته پس ازديدار با رئيس جمهوري آمريكا اعلام كردكه كشورش خواستار لغو تحريم هاي تجاري عليه صادرات كالاهاي اوكراين و عضويت اين كشور در سازمان پيمان اتلانتيك شمالي ناتو مي باشد.

کد مطلب 168927

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