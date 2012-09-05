ابداع دستگاه اسکن برای شناسایی محل اختفای مواد مخدر

الهام سنچولی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این دستگاه افزود: این سیستم برای شناسایی و تشخیص انواع مواد مخدر طراحی و ساخته شده است.



وی با بیان اینکه این دستگاه با استفاده از اشعه ایکس ماموریت های لازم را انجام می دهد، اظهار داشت: خودرو بر روی یک تسمه نقاله قرار می گیرد و در حین عبور از این تسمه توسط دستگاه عکسبرداری می شود.



سنچولی با اشاره به نحوه تشخیص مواد مخدر این دستگاه توضیح داد: برای شناسایی انواع مواد مخدر از سوی دستگاه طراحی شده، مواد مخدر به دو دسته بو دار و بی بو طبقه بندی و برای دستگاه تعریف شد.



مجری طرح ادامه داد: آن دسته از مواد مخدر که بو دار هستند با استفاده از سنسورها شناسایی می شوند و مواد مخدر بی بو به دلیل حساس بودن شناسایی آنها، با استفاده از طیف ها، فرکانسها و کد بندیهای خاصی قادر به شناسایی آن است.



وی با بیان اینکه این دستگاه قادر به عکسبرداری از ماشین است، ادامه داد: زمانی که خودرو از روی تسمه نقاله عبور می کند با اسکن خودرو، تصویر آن بر روی مانیتور نمایش داده می شود از این رو می توان مواد جاسازی شده در هر نقطه از خودرو را شناسایی کند و به پلیس هشدار دهد.



این محقق با تاکید بر اینکه این هشدار به صورت آژیر خواهد بود، افزود: این دستگاه علاوه بر شناسایی مواد مخدر قادر است محل اختفای مواد مخدر را نیز اعلام کند.



سنچولی یادآور شد: از آنجایی که اشعه ایکس برای سلامت انسان مضر است سعی شد از مواد سربی استفاده شود.

وی گفت: برای شناسایی مواد مخدر نیازی به راننده و سرنشینان خودرو نیست.