نتایج انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی لرستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان شمارش آرا این دوره از انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان لرستان در رشته عمران یونس بهاروند ایرانیا با 572 رای، حسین رضایی با 494 رای، علی حیدر عبدی پور وسطی با 429 رای و صادق مریدی با 426 رای اکثریت آرا را به دست آوردند.

همچنین در رشته نقشه برداری عبدالرضا نوری با 548 رای، در رشته برق مجید جی افرام با 438 رای، در رشته مکانیک سیروس رحمتی با 424 رای، در رشته معماری ضرغام ارشادی با 434 رای و در رشته شهرسازی همت اله کمانگیر با هزار و 66 رای حائز اکثریت آرا شدند.

بنابر این گزارش ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان لرستان همزمان با سراسر کشور از ساعت هشت صبح سه شنبه چهاردهم شهریورماه آغاز و در ساعت 20 شب به پایان رسید.

در این انتخابات که با مشارکت مطلوب مهندسان لرستانی برگزار شد 9 نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی لرستان انتخاب شدند.