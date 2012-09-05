چاههای غیرمجاز آفت منابع آبی گلستان/ مزیتهای کنتور هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، در گلستان بیش از 25 هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق وجود دارد که درصدی از آن غیرمجاز بوده و ساماندهی این چاهها امری ضروری است.

مشکلات فراروی بخش کشاورزی از یک سو و دغدغه های بیشمار فعالیت در این عرصه، کشاورزان گلستانی را نسبت به تدوام کار بی انگیزه کرده است.

کمبود آب از یک سو، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی و وجود دلالها و واسطه ها از سوی دیگر و بالا بودن هزینه تولید سبب نگرانی کشاورزان منطقه شده است.

جدای از همه مشکلات، طرح هوشمند کردن چاههای آب از طرح هایی است که در ماههای اخیر در گلستان آغاز شد و اجرای این مسئله و بی اطلاعی برخی کشاورزان از فواید آن، موجب نگرانیهایی شده است.

جمعی از کشاورزان استان گلستان در حاشیه گردهمایی رسیدگی به مشکلات کشاورزان به مسائل اشاره کرده اند.

نصرتی، کشاورز روستای نصرت آباد علی آبادکتول گفت: چند وقتی است که از سوی اداره برق برای ما اخطاریه هایی ارسال می شود که شش ماه فرصت دارید از کنتور هوشمند استفاده کنید.

وی افزود: سقف استفاده از آب بر اساس شارژ کارت برای چاه در یکسال دو هزار و 200 ساعت برآورد شده که کافی نیست.

حاج ابراهیم مهدوی کشاورز فاضل آبادی نیز گفت: اداره برق باید هزینه های مربوط به کنتور هوشمند را تامین کند.

وی یادآورشد: اکنون چاههای غیرمجاز زیادی در استان فعال هستند که این چاهها به کشاورزان و دولت ضرر می زنند و باید ساماندهی شوند.

علینقی ایمانی دبیرخانه کشاورز گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: پروانه هایی که اینک کشاورزان در بحث اراضی و چاه آب دارند مربوط به سال گذشته بوده و بر اساس شرایط اقلیمی آن زمان طراحی شده است.

وی افزود: لازم است سازمان جهاد کشاورزی این پروانه ها را بروز کند و با توجه به شرایط امروز که مصرف آب نسبت به گذشته دوبرابر شده است، اقدام کند.

ایمانی گفت: در شرایط اقلیمی گذشته میزان مصرف آب از چاه در طول سال دو هزار و 200 ساعت بود ولی امروز با گسترش کشاورزی و ایجاد پدیده خشکسالی این میزان به بیش از چهار هزار ساعت افزایش یافته است.

وی به چاههای غیرمجاز اشاره و اضافه کرد: از چاههای غیرمجاز که برای اراضی محدود استفاده می شود باید جلوگیری و یا ساماندهی شوند.

دبیرخانه کشاورز گلستان گفت: همچنین با هوشمند سازی کنتورها، تکلیف کشاورز خرده پا که چاه آب ندارد، روشن شود.

سید نصیر سید محمدی رئیس جهادکشاورزی گلستان گفت: 50 درصد اراضی استان آبی بوده و محدودیت منابع آبی مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: احداث آبیاری نوین در استان چاره کار است و برای این امر باید کنتورها هوشمند شوند تا از مصارف بی حد جلوگیری شود.

وی عنوان کرد: چاههای غیرمجاز مهمترین هدردهنده منابع آبی هستند که باید سریعتر اقدام به اخذ مجوز کرده و در غیر اینصورت مسدود می شوند.

سید محمدی گفت: برای نصب کنتور هوشمند تنها 150 هزار تومان هزینه لازم است و صاحبان چاههای غیرمجاز و غیربرقی نیز اقدام به برقی کردن چاههای خود کنند.

از میزان کل پتانسیل آب گلستان 50.3 درصد آن یعنی 1.25 میلیارد متر مکعب در آبخوانهای زیر زمینی تجمع یافته و باقیمانده یعنی یک میلیارد و 235 میلیارد متر مکعب یا به عبارت 49.7 درصد سالانه در رودخانه ها جریان می یابد و درصد بالایی از ان بی استفاده هدر می رود.

آبهای زیرزمینی استان از طریق 25 هزار حلقه چاه عمیق و سطحی و 360 رشته قنات برداشت می شوند که حدود 200 هزار هکتار از اراضی استان سطح زیر کشت از طریق منابع آب زیرزمینی مشروب می شوند.

آبهای زیر زمینی توسط قنوات، چاه های عمیق، چاه های نیمه عمیق و چاه های کم عمق قابلیت استحصال دارند که در گلستان سالانه یک میلیون و 177 میلیون متر مکعب از منابع آب زیر زمینی استخراج و مصرف می شود.