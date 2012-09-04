احمدی نژاد: سکوت می کنم اما تسلیم نمی شوم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور کشورمان در ادامه گفتگوی امشب در برنامه تلویزیونی شبکه اول سیما با بیان اینکه حملات به دولت به دلیل این است که ما ارزشها را حفظ کرده ایم، گفت: عنوان می کنند که ما منحرف شده ایم؟ ما از چه چیزی منحرف شده ایم؟

وی با بیان اینکه اگر 100 سال دیگر هم حضور داشته باشم به زیاده خواهان بله نخواهم گفت، افزود: ممکن است سکوت کنم اما تسلیم نخواهم شد.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا هنوز هم اسامی که در سال 84 مطرح کردید در جیب دارید، گفت: من یک سری اسامی داده ام.

احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که در سال پایانی دولت است آیا این اسامی را اعلام نمی کنید، گفت: از کجا می دانید سال پایانی دولت است؟ دولت برای ملت است و ملت هم تا همیشه ماندگار است.

رئیس جمهور به بیان خاطره ای از برگزاری هفته دولت در سال گذشته پرداخت و گفت: سال گذشته در گرامیداشت هفته دولت در مکانی شرکت کردم و فردی در حال سخنرانی بود که در حرف های خود بشدت دولت را کوبید. بنده به آن فرد گفتم بی انصاف حداقل خوبی های دولت را هم بیان کن.

وی با بیان اینکه حتی لطیفه ای هم از این اتفاق در هیئت دولت مطرح کردم، خاطر نشان کرد: به فردی می‌گویند هفته دولت برای چیست؟ می گوید برای اینکه 51 هفته فحش بدهیم و یک هفته هم از دولت انتقاد کنیم.

احمدی نژاد با تاکید براینکه به گونه ای تبلیغات می شود که دولت در عرصه تولید هیچ اقدامی انجام نداده، گفت: سرمایه گذاری در عرصه تولید چند برابر شده با وجود اینکه در دولت های قبلی زحمت های زیادی کشیده شده، اما به گونه ای سیاه نمایی می کنند که انگار هیچ اقدامی در این دولت انجام نشده معتقدم این بی معرفتی به دولت است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قولی دادید که عملی نشد، گفت: قول های پایه ای که مطرح کردیم در خصوص عملکرد صادقانه، دفاع از ملت و عدالت در مجموع محقق شد و توانستیم به اینها پایبند باشیم.

احمدی نژاد همچنین با بیان اینکه هفت طرح تحول اقتصادی در دست اجرا داریم، گفت: سه طرح تاکنون اجرا شده است یک طرح در مرحله اجرا است و سه طرح هم در آینده اجرا خواهد شد.

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم شفاف سازی در عرصه اقتصادی گفت: ما همواره گفته ایم که همه باید مالیات بدهند اما باز عده ای داد و فریاد می کنند و نمی خواهند مالیات پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه گردش اقتصادی کشور یک هزار و 200 میلیارد تومان است، تصریح کرد: با 8 درصد این مبلغ که از محل مالیات می تواند تامین شود، دیگر نیاز به فروش نفت پیدا نمی کنیم.

احمدی نژاد در بخش پایانی سخنان خود با تشکر صمیمانه از ملت ایران در طول برگزاری اجلاس سران عدم تعهد خاطر نشان کرد: بنده این اجلاس را به پای عظمت ملت ایران می گذارم؛ چراکه آنها بسیار زیبا همراهی کردند.

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه بسیاری از دستگاه ها نظیر نیروهای نظامی، انتظامی، مدیریت شهری و... رفاه و همدلی کم نظیری را در زمان برگزاری اجلاس بوجود آوردند، گفت: به بهانه این اجلاس پاویون آبرومندانه ای در فرودگاه و ساختمان عالی برای برگزاری اجلاس های بین المللی در تهران ساخته شد که باید از زحمات وزارت مسکن تشکر کرد.

وی همچنین از رسانه ها که پوشش وسیعی را در زمان برگزاری اجلاس عدم تعهد انجام دادند، تشکر کرد و گفت: رسانه ملی در زمان برگزاری اجلاس کار کارستانی انجام داد.

احمدی نژاد همچنین با اشاره به حضور 120 کشور و 30 نهاد بین المللی در اجلاس تهران خاطر نشان کرد: همه شرکت کنندگان در اجلاس صادقانه در نشست تهران شرکت کردند.

رئیس جمهور در پایان ابراز امیدواری کرد تا با توجه به حجم بالای کار دولت و هجمه های شدید علیه وی و دولتش بتواند به صورت منظم از طریق رسانه ملی به گفتگو با مردم بپردازد.