انتقال بیمار با تابوت/ حاجی آباد؛ روستایی درگیر معلولیت

به گزارش خبرنگار مهر، انعکاس مشکلات مردان و زنان به رنج خو گرفته ای که اکثریت خانوارهایشان به نوعی درگیر با معلولیت هستند و از امکانات اولیه محرومند را بهانه ای قرار می دهیم تا به حاجی آباد سفر کنیم تا با توجه ویژه مسئولان و برنامه ریزی، گوشه ای مشکلات اهالی خونگرم روستا رفع شود.

روستایی که بیشترین شمار معلولان گلستان را در خود جای داده است و برای رفتن به این روستا باید مسیر 75 کیلومتری مرکز شهرستان تا روستا را گاه پیاده و گاه با ماشین های شاسی بلند، سوار بر کابین وانت یا نیسان و یا موتور طی کرد.

اکنون که تابستان است و فصل گرمای هوا، تاحدی مسیر کوهستانی و صعب العبور جاده ییلاقی حاجی آباد برای تردد مناسب است اما پیمودن این مسیر در فصل های سرد و زمستان، مشکل و حادثه خیز است و به گفته اهالی تردد در ماههای سرد سال از این مسیر تقریبا غیرممکن است.

طبق سرشماری سال 85 ، این روستا حدود 230 نفر جمعیت در قالب 66 خانوار دارد که درصد بالایی از این اهالی به دلیل کمبود امکانات کوچ را برگزیدند و یا بصورت ییلاق و قشلاق در این منطقه سکونت دارند.

عضو شورای روستای حاجی آبادکردکوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از کدام مشکل بگویم عنوان کرد: این روستا با ییلاق نشینانش 150 نفر معلول دارد که اکنون حدود 60 تا 70 نفر ساکن دارند.

رجبعلی ساوری افزود: به دلیل نبود امکانات اهالی مجبور به مهاجرت هستند و به عنوان مثال اهالی برای تحصیل فرزندانشان چاره ای ندارند به مناطق دیگر از جمله گرگان روند.

وی اظهار داشت: این روستا هنوز برق و مدرسه ندارد و دانش آموزان باید به دیگر مناطق بروند.

وی با بیان اینکه شمار معلولیت در روستا زیاد است، اظهار داشت: بخشی از ابتلای به معلولیت به دلیل دور افتادگی و نبود امانکات بهداشتی است.

ساوری بیان داشت: همچنین رسم و رسومهای سنتی و وصلت های خانوادگی نیز سبب شد تا تعدادی از افراد دچار معلولیت شوند.

این روستایی عنوان کرد: هنوز برق، مدرسه، جاده مناسب نداریم و جاده صعب العبور داریم که یک سوم سال وسیله نقلیه از آن تردد نمی کند.

وی یادآورشد: در فصل تابستان جاده باز است ولی در فصل سرد و زمستان مواردی در گذشته داشتیم که بانوی زائو و نوزاد در مسیر انتقال به مراکز درمانی از بین رفته اند.

ساوری گفت: برای انتقال بیمار در فصل های سرد به دلیل نبود وسایل نقلیه به عنوان مثال باید آدم زنده را در تابوت بگذاریم و 5 تا شش کیلومتر به سمت پایین دست بیاوریم و بعد بتوانیم وسیله ای جور کنیم و بیمار را به مراکز درمانی انتقال دهیم.

وی با اشاره به طرح جابجایی روستای حاجی آباد گفت: اجرای این طرح کند است.

توقف معلولیت در حاجی آباد

رئیس اداره بهزیستی کردکوی نیز با بیان اینکه در سالهای اخیر با اقدامات انجام شده، روند ابتلای به معلولیت در منطقه از جمله روستای حاجی آباد متوقف شده است، گفت: از مجموع معلولان این روستا، هفت خانوار از 32 خانوار دارای معلول روستا تحت پوشش بهزیستی است و مابقی 32 خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند.

علی جعفری افزود: در عین حال این نهاد به ارائه خدمات توانبخشی و آموزشی به معلولان حتی افراد غیرپوشش اقدام می کند ولی این دسته از کمیته امداد مستمری دریافت می کنند.

وی عنوان کرد: بیشتر معلولیت ساکنان روستای حاجی آباد جسمی حرکتی و بینایی و شنوایی است و در مجموع در این روستا بیشتر خانوارها به نوعی درگیر معلولیت هستند.

وی عنوان کرد: در شهرستان 1967 معلول پیش ما پرونده دارند و اکنون ابتلا به معلولیت کمتر است و نوزاد معلول نمی بینیم و بیشتر بچه های 12 سال به بالا دچار معلولیت هستند.

رئیس اداره بهزیستی کردکوی گفت: با آنکه دسترسی به روستا سخت است و فقط با ماشین های شاسی بلند می توان تردد کرد، تاکنون چندین نوبت با حضور مسئولان از جمله فرماندار با اهالی روستا نشست داشتیم.

وی عنوان کرد: همچنین بخشی از برنامه ها و کلاسهای مهارتهای زندگی و پیشگیری از معلولیت در دستور کار است که در مکان جدید روستا به اجرا در می آید.

اجرای طرح جابجایی روستای حاجی آباد

بخشدار کردکوی نیز گفت: روستای حاجی آباد به حاجی آباد کوهپایه معروف است و از بعد مسافت 75 کیلومتر با مرکز شهرستان فاصله دارد.

احمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روستای حاجی آباد جزو دهستان چهارکوه است و طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 85 حدود 66 خانوار با 230 نفر جمعیت دارند.

وی اظهار داشت: علت معلولیت ها را هنوز آسیب شناسی نکردیم ولی معلولان تحت پوشش هستند و اهالی روستا یا تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند.

وی عنوان کرد: طرح جابجایی روستا در حال اجراست و سابقه جابجایی آن به قبل از سال 82 برمی گردد و اقدامات لازم انجام شد.

حسینی گفت: اکنون 25 سازه با 80 تا 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تا پایان شهریور آماده واگذاری می شود.

بخشدار کردکوی افزود: مکان جدید روستا به قلعه پشت معروف است و 12 کیلومتر از روستای قدیم نزدیک تر به شهرستان است و سیل گیر نیست و در زمستان راهش بسته نمی شود.

وی بیان داشت: در مکان جدید امکانات لازم تامین شده و امیدواریم با تکمیل سازه ها مشکل اهالی منطقه رفع شود.

امید آنکه با تلاش مسئولان و دست اندرکاران و رفع مشکلات فراروی از رنج اهالی مهمان نواز و خونگرم روستای حاجی آباد کاسته شود.

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گزارش: علیرضا نوری کجوریان

عکس: ابوطالب ندری