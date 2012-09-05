بازیکنان تیم فوتبال امید سوریه از نظر بدنی با مشکل مواجه شدند

محمدجمعه سرمربی تیم فوتبال امید سوریه بعد از شکست تیمش مقابل تیم زیر 22 سال ایران درجمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه یک هفته است تمرینات آماده سازی خود را شروع کرده ایم برای این دیدار کاملا آماده نبودیم ولی بازی زیبایی را هر دو تیم به نمایش گذاشتند در این دیدار بازیکنان ما از نظر بدنی با مشکل مواجه شدن ولی امیدوارم با تمرینات بیشتر تیم را به آمادگی کامل برسانیم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما نیاز به بازی تدارکاتی بیشتر دارند تا به شرایط ایده آل برسند در ایران تمام شرایط برای ما مهیا بوده و فکر می کنم این اردو در آماده سازی ما نقش بسزایی داشته باشد.

محمد جمعه در پایان یادآور شد: به طور قطع انجام این دو بازی با ایران به هر دو تیم برای شناخت بیشتر مربیان از تیم های خود کمک زیادی خواهد کرد.

تیم فوتبال امید سوریه عصر سه شنبه در دیداری تدارکاتی برابر تیم فوتبال امید ایران با نتیجه 3 بر یک شکست خورد.

بازی دوم دو تیم روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج برگزار خواهد شد.