عیب یابی مدل ساده شده بال هواپیما در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی افتخاری- مجری طرح با اشاره به اینکه در این پروژه یک روش عیب یابی نوین با استفاده از دامنه نوسانات سیستم پیشنهاد شده است، گفت: دراین روش ابتدا باید سیستم را با اعمال یک نیروی پس خور به نوسان واداشت سپس دامنه نوسانات سیستم سالم در تعدادی از نقاط آن اندازه گیری و ذخیره می شود و دامنه نوسانات سیستم معیوب نیز اندازه گیری شده و با مقادیر مربوط به سیستم سالم مقایسه می شود که به تعیین موقعیت و شدت خرابی منجر می شود.



پژوهشگر دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر اذعان داشت:با استفاده از شبکه عصبی تعلیم دیده، مکان و شدت عیب با دقت قابل قبولی قابل تشخیص است که با توجه به نتایج حاصل، این روش می تواند به عنوان روشی برای تشخیص عیوب کوچک در سیستم ها و سازه های خطی و یا غیرخطی بکار رود.



وی با اشاره به قابلیتهای این طرح اظهار داشت: اگر چه روش ارائه شده بر روی مدل ساده شده بال هواپیما اعمال شده اما برای عیب یابی دیگر سیستمها و سازه ها که بتوان آنها را از طریق یک نیروی پس خور تحریک کرد نیز قابل کاربرد است.

افتخاری با بیان اینکه امروزه با پیچیده تر شدن سیستمها هزینه تولید آنها افزایش یافته است که این موضوع نیاز به استفاده از تستهای غیر مخرب را برای جلوگیری از خسارات سنگین دو چندان می کند.



وی ابراز داشت: توسعه روشهایی که بتوانند خرابیهای کوچک را در مراحل اولیه تشخیص دهند اهمیت زیادی دارد که در این تحقیق روش نوین یپیشنهاد شده است که با استفاده ازمشخصه های غیر خطی می تواند خرابیهای کوچک اولیه را تشخیص داده و از بروز خسارات بعدی جلوگیری می کند.



وی اضافه کرد: روشهای عیب یابی غیر خطی متنوع است اما استفاده از دامنه چرخه حدی به منظور عیب یابی برای اولین بار در این تحقیق معرفی شده که این روش دارای حساسیت بالاتری نسبت به روشهای مشابه است.