چهار اثر از خوزستان در جشنواره تئاتر ماه شرکت می کند

محمد غدیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این میان سه اثر از خوزستان برای شرکت در جشنواره سراسری انتخاب شده است و یک اثر نیز در همین اهواز داوری می شود.

وی با اشاره به اینکه امسال قرار است جشنواره تئاتر ماه ابتدا به صورت پنج منطقه در کشور برگزار شود و سپس آثار برتر به مرحله نهایی راه پیدا کنند، تصریح کرد: این کار برای نخستین بار است که در این جشنواره انجام می شود.



غدیرزاده عنوان کرد: امسال این جشنواره منطقه ای در شهرستانهای شیراز، کرج، اصفهان، مشهد و سنندج برگزار می شود.

وی عنوان کرد: خوزستان نیز در جشنواره شیراز حضور خواهد شد که یک اثر در بخش کودک به علت انصراف سایر شرکت کنندگان در این بخش در اهواز داوری می شود.



مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری خوزستان گفت: بدین ترتیب سه نمایش «آپارتمان ابدی» نوشته و کار آرش ساربان و علی بنائیان با بازی علی غابشی، آرش ساربان، علی بنائیان و محمد غدیر زاده با موضوعی اجتماعی از اهواز در بخش نمایش خیابانی، نمایش «کابوس با سمفونی ساز دهنی» نوشته مرتضی شاه کرم به کارگردانی علی غابشی با بازی مرتضی شاه کرم و علی غابشی با موضوع دفاع مقدس از اهواز و نمایش «تی 72» نوشته و کار عبدالرضا سواعدی با بازی عبدالرضا نصاری، علی سهیم پور، مرجان پارسا، مهدی پرویش و مسلم باوی با موضوع دفاع مقدس از حوزه هنری مرکز آبادان در بخش نمایشهای صحنه ای راهی شیراز می شوند و نمایش «ماه تی تی» در بخش کودک و نوجوان در اهواز داوری خواهد شد.



این آثار برای رقابت و کسب سهمیه کشوری از 14 تا 19 شهریور ماه عازم شیراز می شوند.