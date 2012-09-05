حسام‌الدین سراج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره کنسرتی که در تالار وحدت برگزار خواهد کرد و طبق اعلام قبلی قرار است عواید آن به نفع زلزله زدگان آذربایجان شرقی صرف شود، گفت: در این کنسرت گروه بیدل بنده را همراهی خواهند کرد.

وی افزود: رامین کاکاوند (تنبور)، شهرام میرجلالی (عود و تار)، داوود ورزیده (نی)، محمود فرهمند (تنبک)، مسعود حبیبی (دف)، بهرام خانی (تنبور و تار) و سورنا صفاتی (سنتور) به‌عنوان اعضا گروه بیدل با بنده در اجرای این کنسرت همراه خواهند بود.

وی در مورد قطعاتی که در این برنامه اجرا خواهد شد، توضیح داد: مجموعا در این برنامه هشت قطعه در دو قسمت اجرا می‌شود؛ در قسمت اول ترکیب تنبور و سازهای ایرانی به جز سنتور و در قسمت دوم همراهی سنتور با سازهای ایرانی را خواهیم داشت.



سراج بیان کرد: قطعاتی که برای این کنسرت انتخاب کرده‌ایم ازیده‌‌ای از کلیه آلبوم‌های قبلی است که مردم با آنها خاطره دارند. قطعاتی با اشعاری از مولانا، حافظ و تصانیفی از ترانه سرایانی چون ساعد باقری.



وی در مورد قیمت بلیط‌های این برنامه هم گفت: قصد داشتیم که برنامه را با همت عالی مردم اجرا کنیم ولی مدیران تالار رودکی طبق قوانین خود عمل کرده و بلیط‌های 10، 20 و 25 هزار تومانی را برای این کنسرت انتخاب کردند تا مردم با این بلیط‌ها مهمان اجرای دو ساعت و نیمه ما باشند.

وی با تاکید بر اینکه نه خود او و نه هیچ کدام از همکارانش در این برنامه هیچ پولی دریافت نخواهند کرد، در مورد چگونگی اختصاص این مبلغ به زلزله‌زدگان آذربایجان توضیح داد: ما به آقای ترابی مدیرعامل انجمن موسیقی اعتماد کامل داریم و مطمئن هستیم که آن را صرف زلزله‌زدگان خواهد کرد. سراج در پایان از کم بودن تبلیغات برای این کنسرت گلایه کرد.



چندی پیش حسام الدین سراج در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده بود اعلام کرده بود که برای هموطنان عزیز اذربایجانی که در زلزله اخیر دچار غم و اندوه شده اند کمک خواهد کرد.