کیفیت کار در شبکه گذاری فاضلاب خوزستان مدنظر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی شامگاه سه شنبه در نشست مشترک با مدیران آبفا و مسئولان شهرهای دیگر پروژه های شبکه فاضلاب استان اظهار کرد: با تلاشهای صورت گرفته هم اکنون عملیات شبکه گذاری فاضلاب در 13 شهر استان خوزستان آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع شبکه فاضلاب در شهرهای استان خوزستان از سال های دور مورد بی توجهی قرار گرفته بود، عنوان کرد: اکنون با نظر مثبت دولت برای توسعه فاضلاب در شهرهای استان خوزستان را راه فروش اوراق مشارکت، خوشبختانه این امیدواری پیش آمده که بتوانیم برای همیشه مشکل فاضلاب در استان را حل و مرتفع کنیم.

وی با بیان اینکه کار بزرگی در همه شهرها در حال انجام است، اظهار کرد: مسئولان شهرهای درگیر در پروژه های شبکه گذاری فاضلاب با اصل وحدت و هماهنگی اولیه قطعا همه مسائل حل را حل خواهند کرد.



رستمی با ابراز رضایت از هماهنگیهای صورت گرفته پیش از اجرای پروژه ها، بر رعایت کیفیت کار، زمابندی اجرا، جلوگیری از صدمه به سایر تاسیسات شهری و واگذاری همزمان انشعابات خانگی همزمان با اجرای خطوط فاضلاب تاکید کرد.



این جلسه مقرر شد در همه شهرها جلسات هفتگی به منظور ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه و هماهنگیهای لازم در فرمانداریها تشکیل شود.



همچنین اجرای پروژه های دستگاه های مختلف در شهرستانها هماهنگ شده باشند و از دوباره کاریها پرهیز شود. واگذاری اشتراکهای فاضلاب بلافاصله بعد از اجرای شبکه صورت پذیرد و علاوه بر این ساز و کاری فراهم شود که مردم در صورت نیاز به صورت اقساطی اشتراک فاضلاب را خریداری کنند.