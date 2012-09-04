نمی گذارند کار کنیم/ چه کسی گفته امسال سال پایانی دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد امشب در گفتگوی تلویزیونی با مردم که از شبکه اول سیما پخش می شد درخصوص برگزاری شانزدهمین اجلاس عدم تعهد در تهران گفت: دنیا به اهمیت این اجلاس پی برد البته اجلاس شانزدهم در زمان خوبی برگزار شد. همچنین عنوان نشست نیز عنوان خوبی بود.

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه اجلاس شانزدهم سران جنبش عدم تعهد با عنوان "صلح پایدار در سایه دوستی" برگزار شد، افزود: صلح نماد همه زیبایی است اما این سوال مطرح می شود که چرا هنوز صلح تامین نشده است؟، در پاسخ به این سوال باید گفت: مهمترین عللی که باعث عدم تحقق صلح شده است، دعوا بر سر مدیریت است چراکه مدیریت نقش اساسی و اصلی را ایفا می کند.

مدیریت فعلی بر جهان پدر ملت ها را درآورده است

احمدی نژاد افزود: مدیریت فعلی بر جهان پدر ملت ها را درآورده است و همه ناراحت هستند، همه درگیری ها و دعواها بر سر مدیریت است و یک عده به جای دیگران تصمیم می گیرند، اینکه نشد مدیریت!

وی تاکید کرد: البته در داخل کشور نیز اگر بخوبی نگاه کنید می بینید که خیلی از دعواها بخاطر خودخواهی‌ها است در حالیکه اگر به مدیریت اعتقاد داشته باشید پی می برید که مدیریت می تواند همه کارها را بخوبی انجام دهد و در این صورت مشکلات حل می شود.

رئیس جمهور در ادامه ضمن انتقاد از ساختار فعلی دنیا تصریح کرد: امروزه ساختاری که بر دنیا حاکم است، قابل نقد است این حزب بازی ها و همین قدرت طلبی ها در شورای امنیت سازمان ملل قابل قبول نیست البته شعارهای خوبی داده می شود، اما در اصل همه این شعارها فقط بخاطر قدرت بیان می شود.

وی افزود: البته ضرورت اصلاح مدیریت را باید همه درک کنند و پای آن بایستند. باید بدون ترس در تصمیم‌گیری‌ها ورود پیدا کنیم در این صورت می توانیم فرآیند نیمه مثبتی را محقق کنیم.

رئیس جمهور کشورمان به دو مخاطب شعار اجلاس جنبش عدم تعهد اشاره کرد و ادامه داد: شعار اجلاس شانزدهم دو مخاطب دارد یک مخاطب مدیران و مخاطب دیگر مردم هستند. مردم باید در تصمیم گیری ها و تحقق صلح پایدار دیده شوند.

رایزنیها برای تغییر ساختار "نم" را بزودی آغاز می کنم

رئیس جمهور کشورمان در ادامه گفتگوی امشب در برنامه تلویزیونی از شبکه اول سیما در خصوص تفاوت نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل با هفت حضور گذشته اش گفت: جمهوری اسلامی ایران در هفت نشست عمومی مجمع عمومی سازمان ملل سخنانی مطرح کرده است که امروز هم بر همان حرف ها پایبند است.

وی با بیان اینکه عدالت، کرامت انسانی، احترام به حقوق انسان در سایه مدیریت مشترک جهانی از جمله برنامه های ایران در عرصه مدیریت جهانی است، اظهار داشت: هم اکنون با آرمان های ابتدایی جنبش عدم تعهد فاصله داریم.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه جنبش عدم تعهد ظرفیت و اصولی دارد که تاکنون همه‌گیر نشده است، تصریح کرد: معتقدم باید برای جنبش عدم تعهد ساختار ایجاد کرد.

جنبش عدم تعهد نیازمند ساختار است

رئیس جمهور در خصوص برخی انتقادات درباره نبود دبیرخانه دائم برای جنبش عدم تعهد گفت: باید ظرفیت‎ها را فعال کنیم جنبش عدم تعهد نیازمند ساختار است و بنده با اجازه ای که از سران عدم تعهد گرفته ام به زودی رایزنی هایی را برای تغییر ساختار در جنبش آغاز می کنم.

وی به تمرکز تبلیغات دشمنان علیه ملت ایران اشاره و یادآور شد: دشمن بیش از یک و نیم سال است که تبلیغات وسیعی را علیه ملت ایران آغاز کرده رسانه های غربی استاد کار فضاسازی هستند و ما به لحاظ تبلیغات بین الملل در نامناسب ترین وضع در اجلاس عدم تعهد بودیم.

احمدی نژاد تصریح کرد: حتی تا 15 روز قبل از برگزاری اجلاس سران عدم تعهد تعدادی از سران برای سفر به تهران تردید داشتند، اما سفر من به اجلاس مکه و مذاکرات موجب شد فضا عوض شود و خیلی ها اعلام کردند که به تهران سفر می کنند.

سیاست خارجی نباید تکه و پاره شود

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی در داخل کشور از سفر شما به عربستان برای شرکت در اجلاس مکه انتقاد کردند، پاسخ داد: برخی حرف هایی را مطرح کردند. بنده معتقدم سیاست خارجی نباید تکه و پاره شود و هر کسی از راه می رسد، حرفی بزند.

وی با بیان اینکه دولت مسئول اجرایی بحث سیاست خارجی است، گفت: ما به هیچ وجه نیش و کنایه و توهین به همسایه ها را قبول نداریم.

احمدی نژاد با بیان اینکه افراد مسئول در کشور باید در حوزه سیاست خارجی با هماهنگی مسئولان عالی رتبه صحبت کنند، افزود: عده ای در خصوص بحث سیاست خارجی حرف بی جا می زنند، ما نباید به مسئولان و رهبری کشور توهین کنیم بلکه می توانیم تنها سیاست های دولت ها را به نقد بکشیم.

دولت نباید به خاطر اظهارنظر برخی چوبش را بخورد

رئیس جمهور اضافه کرد: مثلا در چند وقت اخیر دو کشور اختلاف داشتند و دولت جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام کرد که ما در این زمینه بی طرف هستیم، در این میان یک نفر که مسئولیت دارد حرف خلافی زد واقعا معتقدم اینگونه سخنان هیچ معنایی ندارد.

وی با تاکید بر اهمیت سفرش به اجلاس مکه یادآور شد: چرا باید در اجلاس مکه غایب می بودیم؟ چرا باید با همسایگان دشمن باشیم؟ تنها دشمنان اصلی می خواهند دوستان با هم دشمن باشند. دولت نباید به خاطر اظهارنظر برخی چوبش را بخورد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخی کشورها برای منصرف شدن دوستان ما از سفر به تهران اقدامات زیادی انجام دادند، گفت: با وجود تبلیغات فراوان سران به تهران آمدند و مشاهده کردند که جمهوری اسلامی ایران بسیار امن، آرام، مقتدر و پیشرفته است و برخلاف تبلیغات دیدند با وجود اینکه ما را بد اخم و انحصارطلب می‌دانند اما ما سعه صدر داریم و پیشرفت کرده ایم و به همه احترام می گذاریم.

وی خاطر نشان کرد: در اجلاس عدم تعهد همه نظرات برای ما محترم بود و فرصت دادیم همه حرف های خود را بیان کنند بدون اینکه به کسی توصیه کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه در مدیریت جلسه سران عدم تعهد هم رعایت زیادی کردیم، گفت: در سفر به کنفرانس های بین المللی مشاهده می کردیم که سران بعد از چند ساعت مدیریت اجلاس را به وزرای خارجه خود می سپردند، اما ما در این زمینه رعایت کردیم.

احمدی نژاد با تاکید براینکه در کمیسیون ها نیز بحث ها آزاد آزاد مطرح می شد، افزود: در این کمیسیون ها مترقی ترین بحث ها راجع به مسائل عالم انجام می شد، ما حتی در برخی موارد احتمال می دادیم که تحفظ صورت بگیرد اما در برخی موارد وجود نداشت.

وی با اشاره به دیدارهای مشترک در حاشیه اجلاس عدم تعهد عنوان کرد: بنده بیش از 44 ملاقات رسمی با سران و وزرای خارجه کشورهای عضو عدم تعهد داشتم که در این دیدارها بسیاری از دوستی ها تجدید شد و این کشورها با عشق و امید به تهران آمدند و امیدوار و بانشاط به کشورشان بازگشتند.

احمدی نژاد افزود: مقامات کشورها در دیدار با ما عنوان می کردند مطمئن هستیم که واگذار کردن ریاست نم به ایران اقدامی بسیار درست بوده است.

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه برخی از میهمانان اجلاس با یکدیگر ضدیت داشتند گفت: مهمترین وجهه مشترک این اجلاس این بود که همه در مدیریت اجلاس با یکدیگر وحدت داشتند.

وی تاکید کرد: ملت ایران ظرفیت مدیریت در عرصه جهانی را دارد و می تواند در خدمت ملت ها تفاهم جهانی را ایجاد کند.

احمدی نژاد با اشاره به پخش مستقیم اجلاس سران جنبش عدم تعهد از 30 رسانه سراسری دنیا گفت: پخش مستقیم این اجلاس نیاز به ظرفیت ها داشت و ممکن بود مسئله و مشکلی درست شود، اما مدیریت اجلاس به قدری اعتماد به نفس داشت که برای پخش مستقیم اجلاس مشکلی نداشت.

طراحان سند چشم انداز دریافت کاملی از ملت ایران نداشتند

احمدی نژاد در ادامه گفتگوی تلویزیونی امشب خود با مردم که از شبکه اول سیما پخش می شد، با بیان اینکه عده ای مدام انتقاد کردند که چرا برای برگزاری این اجلاس خرج های هنگفت کردید، چرا از ماشین‌های مجلل استفاده کردید؟ گفت: اگر ما می خواهیم طراز کشورمان را جهانی کنیم، باید هزینه هایش را بپردازیم البته ما خود دنبال اشرافی گری نبوده و نیستیم اما باید بهترین امکانات را در اختیار شرکت کنندگان این اجلاس قرار می دادیم آنها باید از بهترین ماشین ها استفاده می کردند، این گونه اظهارات لوس بازی است.احمدی نژاد در ادامه ، با بیان اینکه عده ای مدام انتقاد کردند که چرا برای برگزاری این اجلاس خرج های هنگفت کردید، چرا از ماشین‌های مجلل استفاده کردید؟ گفت: اگر ما می خواهیم طراز کشورمان را جهانی کنیم، باید هزینه هایش را بپردازیم البته ما خود دنبال اشرافی گری نبوده و نیستیم اما باید بهترین امکانات را در اختیار شرکت کنندگان این اجلاس قرار می دادیم آنها باید از بهترین ماشین ها استفاده می کردند، این گونه اظهارات لوس بازی است.

احمدی نژاد ادامه داد: این انتقادات موقعی درست بود که ما مسئولان اشرافی می شدیم و از این ماشین ها استفاده می کردیم.

رئیس جمهور کشورمان همچنین تصریح کرد: ما نباید در جنبش عدم تعهد به دنبال بهره برداری شخصی خود باشیم، نباید دیدگاه ها و برنامه های شخصی خود را از طریق این اجلاس دنبال و پیگیری کنیم. اگر می خواهد هر برنامه و اقدامی انجام شود، باید دست به دست هم دهیم و با هم این برنامه ها را دنبال کنیم.

وی افزود: عده ای مدام به ما فشار آوردند که از اجلاس بهره برداری خاصی کنیم که زیر بار نرفتیم، ما نباید در زمینه هسته ای از جنبش عدم تعهد استفاده و آن را خرج بهره برداری خود کنیم، این درست نیست.

رئیس جمهور ادامه داد: اگر بتوانیم در همگرایی آرمان های بزرگ خود موفق عمل کنیم، گام مهمی را برداشته ایم و این موضوع برای ما اهمیت دارد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم در جنبش عدم تعهد دنبال حل مسائل خودمان باشیم اقدامی نادرست انجام داده‌ایم، در همین بیانیه ای که در اجلاس اخیر به تصویب رسید همه بندهای آن با توافق اعضا صورت گرفت و هیچ تحمیلی در این بیانیه اعمال نشد.

احمدی نژاد همچنین در پاسخ به این سوال که برای ریاست سه ساله برای جنبش عدم تعهد چه برنامه هایی را درنظر گرفته اید، توضیح داد: الان صحیح نیست من وارد تمامی جزئیات شوم، اما برای اصلاح ساختار و مشکلاتی که در بین اعضا وجود دارد، برنامه هایی را تنظیم کرده ایم.

به گفته رئیس جمهور آنچه برای ما حائز اهمیت است، همگرایی بین اعضای جنبش عدم تعهد است.

وی گفت: البته انشاءالله پس از سفر سازمان ملل کارهای عملیاتی مان را کلید می زنیم و امیدواریم اتفاقات خوبی در ریاست جنبش عدم تعهد به وقوع بپیوندد.

رئیس جمهور کشورمان همچنین درباره اینکه تحولات منطقه را چگونه ارزیابی می کنید، و آیا این تحولات در مسیر درست پیش می رود و یا مصادره شده است، اظهار داشت: اجازه دهید این سوال را در دو سطح پاسخ دهم، سطح اول آن نشأت گرفته از کمال و عدالت جهانی است همه به دنبال رسیدن به کمال و عدالت هستند و خوشبختانه مردم بیدار شده اند و این بیداری به نفع همه است.

احمدی نژاد بیان کرد: در سطر دوم باید تفکیکی بین مطالبات مردم و کسانیکه مدیریت می کنند، ایجاد کنیم. مردم همه خوب هستند؛ چراکه همه مردم به دنبال عدالت و آزادی هستند.

وی افزود: مدیریت همان چیزی نیست که مردم دنبال می کنند، مدیران شاید روش های دیگری را در نظر بگیرند اما آن روش ها براساس خواست مردم نباشد و در این تحولات بنده معتقدم بعضی از مدیریت ها بهتر شده و بعضی ها تغییری نکرده است.

بیداری عمومی در جامعه بشری اتفاق افتاده

رئیس جمهور درباره ارزیابی خود از تحولات اخیر در اروپا، گفت: معتقدم بیداری عمومی در جامعه بشری اتفاق افتاده و مردم به صورت کلی مدیریت های موجود را برنمی تابند.

احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه ما باید گفتمان خود را بخوبی برای مردم دنیا تبیین کنیم، افزود: این مسئله در سیطره ما نیست ما می خواهیم مردم بیدار شوند؛ چراکه مدیریت غربی منحرف است و باید مردم به عدالت ایمان بیاورند حرف ما همین است.

بیداری جهانی را نباید منحصر به منطقه دانست

وی گفت: بیداری جهانی را نباید منحصر به منطقه دانست؛ چراکه بیداری فعلی جهانی است.

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه ملت ها هیچ مشکلی با هم ندارند، افزود: توده های مردم هیچ مشکلی با هم ندارند چرا باید دائم به دنبال این باشیم تا یک شیعه با مسیحی مشکل داشته باشد.

احمدی نژاد گفت: در زمینه این بیداری ها باید به گفتمان و نظرات و ایده های مردم توجه داشت اگر کسی در آمریکا دنبال عدالت و مبارزه با ظلم است، اسم آن را چه می توان گذاشت، این بیداری چه بیداری است. دعوا سر اسم ها نیست بلکه دعوا بر سر حقیقت انسان ها است.

رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به این سوال که عملکرد مسئولان در المپیک و پارالمپیک را چگونه دیدید، افزود: خوشبختانه ما در المپیک و پارالمپیک توانسته ایم موفقیت های خوبی را بدست آوریم اما در پاسخ به این سوال که مسئولان باید چه کاری انجام دهند تا این موفقیت ها بیشتر شود، باید گفت مسئولان باید در طراز ملت ایران بیاندیشند و مدیران باید مانع بردار باشند تا راه را باز کنند تا ملت بتواند در همه عرصه ها وارد شود.

احمدی نژاد در ادامه خاطر نشان کرد: ما امروز توانسته ایم به موفقیت های خوبی دست یابیم در همینجا باید به موضوع سند چشم انداز 20 ساله اشاره کنم در این سند کارهای خوبی انجام شد از ایده و نظر کارشناسان خوبی استفاده شد و رهبری این سند را امضا کرد، اما آنهایی که بر روی این سند کار کردند دریافت کاملی از ملت ایران نداشتند چراکه براساس این سند ایران باید در 1404 در منطقه اول شود این در حالی است که ما از هم اکنون توانسته ایم حرف اول را در منطقه بزنیم. داروهای متعددی را تولید می کنیم، ماهواره هوا می کنیم.

رئیس جمهور گفت: همچنین مدیران باید به آرمان های ملت ایمان داشته باشند نباید مدام به دنبال قدرت باشند. قدرت طلبی برای مدیران مضر است.

برخی با انبار کردن ارز التهاب در کشور ایجاد کردند

احمدی نژاد ادامه داد: این انتقادات موقعی درست بود که ما مسئولان اشرافی می شدیم و از این ماشین ها استفاده می کردیم.رئیس جمهور کشورمان در ادامه گفتگوی امشب در برنامه تلویزیونی شبکه اول سیما در پاسخ به سوالی در خصوص پایان یافتن دوره سکوت گفت: شاید در آینده خاطراتی از این دوران بگویم.

وی با طرح این سوال که چرا برخی به ملت توهین می کنند، گفت: برخی می خواهند به زور به ملت بگویند که اشتباه کردید احمدی نژاد را انتخاب کردید.

احمدی نژاد افزود: حتی یک لحظه هم احساس نکردم که بالاتر از یک نوکر و جاروکش برای مردم ایران هستم.

رئیس جمهور کشورمان با تاکید بر اینکه چرا عده ای توهین خود به ملت را ادامه می دهند، تصریح کرد: این افراد باید ملت را بپذیرند.

وی خطاب به این افراد گفت: اگر می خواهید رئیس جمهور شوید، چرا قصد دارید خود را به ملت تحمیل کنید این گونه رفتارها متعلق به ملت ایران نیست.

احمدی نژاد افزود: ملت ایران به قدری بزرگوار است که اختیار مملکت را به ما واگذار کرده است.

رئیس جمهور با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی در کشور گفت: مشکلات اقتصادی درون کشور علاوه بر فشارهای دشمن به برخی باندهای داخلی مرتبط است که برای رسیدن به اهداف سیاسی- اقتصادی خود بازار را خراب کردند.

احمدی نژاد افزود: جالب ترین نکته این است که این عده بعد از خراب کردن بازار به دولت هم فحش می دهند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دست و بال دولت در یک و نیم سال گذشته بسته شده است، گفت: ما بالاخره عاملان خرابی اوضاع بازار را به ملت معرفی می کنیم و حتما این قائله را جمع و جور خواهیم کرد.

وی همچنین به برخی اخبار در خصوص راه اندازی بورس ارز اشاره کرد و گفت: مهمترین کاری که ما باید انجام دهیم اصلاح در نظام اقتصادی کشور است.

احمدی نژاد با بیان اینکه در سال گذشته کشور 60 میلیارد دلار واردات و 53 میلیارد دلار صادرات داشته است، گفت: برخی با پر کردن انبارهایشان از ارز التهاب کاذب در کشور ایجاد کردند.

رئیس جمهور افزود: البته برخی از همکاران من نیز در زمینه التهاب در بازار اشتباه کردند و خود من بارها به آنها تذکر دادم اما آنها هنگامی متوجه شدند که اقتصاد کشور ضربه خورده بود.

ارز 3 هزار تومانی جنگ روانی است

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ارز 3 هزار تومانی جنگ روانی است، گفت: مشکلاتی در عرصه اقتصاد وجود دارد اما اینگونه نیست که عده ای تا ابد گرانی را به مردم تحمیل کنند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه التهابات در بازار اتفاق ویژه ای نیست که نتوانیم آن را مدیریت کنیم، تصریح کرد: دشمن هم اکنون با قفل کردن مسیر فروش نفت و تحریم ملت ایران جنگ تمام عیاری را شروع کرده، اما این خارج از تحمل ملت ایران نیست.

رئیس جمهور کشورمان در خصوص اینکه آیا برنامه ای برای تقدیم اصلاحیه بودجه 91 به مجلس دارید، ادامه داد: فعلا برنامه ای برای تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس نداریم در مورد هزینه های بودجه سخت گیری‌هایی را آغاز کردیم و به وزرا هم اعلام کردم هر کسی اعتراض کرد بگویید احمدی نژاد دستور داده است.

وی افزود: امیدوارم در طی دو ماه آینده به یک بسته مورد توافق همه بخش های اداری کشور در خصوص اقتصاد برسیم.

احمدی نژاد با اشاره به شک بازار در سال گذشته گفت: عده ای با مصاحبه ها و حرف های خود مانع از واردات خوراک دام در سال گذشته شدند.

رئیس جمهور با بیان اینکه بیش از 40 سال است که از خارج از کشور خوراک دام وارد می شود، خاطر نشان کرد: در این زمینه سر و صدای زیادی در کشور درست شد، البته معتقدم جو اقتصادی سال گذشته هم درست نبود و به بهانه یک تخلف فضای اقتصادی کشور را خراب کردند. معتقدم تخریب فضای کسب و کار صد برابر تخلف فساد مالی مضرتر بود.

وی همچنین مطرح کرد: با وجود همه جوسازی ها علیه دولت در زمینه تخلف اقتصادی، ما نتیجه ای ندیدیم. به آن تخلف هم رسیدگی می‌شود که البته هنوز هم ما نفهمیده‌ایم چه شد. البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟ این‌که دولت را مدام متهم کردند و جوسازی که علیه فعالان اقتصادی شد صدبرابر آن حادثه بود.

اولین مدعی تخلف اقتصادی بودم

احمدی نژاد با بیان اینکه بنده اولین مدعی تخلف اقتصادی بودم، گفت: در بدو وقوع تخلف اقتصادی عنوان کردم که حتی اگر فرزند من هم در این حادثه دخیل بود باید با وی برخورد کنم.

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه 4 نفر، بیش از 40 سال است که خوراک دام وارد می کنند، گفت: این 4 نفر ابتدا 10 درصد پول و بعدها 90 درصد آن را پرداخت می کنند. لذا ما به دنبال اصلاح این امر برآمدیم اما صدای خیلی ها درآمده است.

وی در خصوص اینکه برخی اظهار نظرات درباره نامعلوم بودن بودجه طرح های مهر ماندگار مطرح شده است، گفت: دولت هر گاه کار خوبی را شروع کرد عده ای تنها آن را کوبیدند و حتی گوش نکردند که دولت چه می گوید.

احمدی نژاد با بیان اینکه ما اعلام کردیم بودجه طرح های مهر ماندگار 170 هزار میلیارد تومان است که 60 هزار میلیارد تومان آن متعلق به امسال و سال آینده است، گفت: با این وجود عده ای این دو مورد را با هم ندیدند.

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه دولت طبق بودجه مجوز دارد، اموال راکد را زنده کند، گفت: ما مشاهده کردیم که از دولت های گذشته پروژه های کلان زیادی باقی مانده و این برای دولت های آینده مشکل ایجاد می‌کند و حتی این امر موجب می شود که بودجه چهار سال اول دولت ها از قبل تنظیم شده باشد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام نامردی از نظر دولت بود، تصریح کرد: معتقدم طرح مهر ماندگار خدمت بزرگی به ملت ایران است.

احمدی نژاد در همین زمینه توضیح داد: یکی از وزارتخانه ها، دانشگاهی دارد که امکانات آن به حدی است که می تواند بسته حمایتی دولت از صنایع را تامین کند لذا ما به این وزارتخانه دستور دادیم تا با فروش امکانات این دانشگاه هر چه سریعتر به صنعت کمک کند.

رئیس جمهور با تاکید براینکه بودجه عمرانی امسال دولت از فروش اموال تامین می شود، تصریح کرد: امسال قصد داریم 3 هزار و 600 هزار میلیارد تومان از اموال اضافی دولت را بفروشیم به بانک ها هم دستور دادیم اموال اضافی خود را هر چه زودتر بفروشند و به فعالان اقتصادی وام بدهند.

وی همچنین افزود: ساختمان های دولتی اضافه ای در کشور وجود دارد و هر کسی میزی در آنها گذاشته و ریاست می کند.

احمدی نژاد با بیان اینکه برنامه زیادی برای اصلاحات اساسی در کشور داریم، گفت: در چند مدت اخیر بانک‌ها اضافه برداشت هایی را از بانک مرکزی داشتند که به آنها دستور دادیم هرچه زودتر با فروش اموال خود بدهی ها را به بانک مرکزی پرداخت کنند.

رئیس جمهور در ادامه به سیستم بانکداری اشاره کرد و افزود: روش فعلی بانکداری در کشور گرفتار شدن در یک حلقه بی انتها است.

روش بانکداری فعلی مضر به حال اقتصاد کشور است

وی با بیان اینکه روش بانکداری فعلی مضر به حال اقتصاد کشور است، تصریح کرد: سود ثابت ربا است. امروز اموال بانک های خصوصی پس از یکسال سه برابر می شود، این سودها از کار سالم اقتصادی نیست.

وی با اشاره به اینکه تورم امسال رشد کاهشی داشته است، گفت: نیمه دوم امسال تورم پایین می آید.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جلسات اصلاح نظام بانکی هر هفته ادامه دارد، تصریح کرد: بنده با دو نرخی شدن ارز مخالفم و معتقدم با اضافه شدن ارز بیشتر در باتلاق فرو می رویم.

احمدی نژاد همچنین تاکید کرد: امسال اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور آغاز خواهد شد و در شورای عالی پول و اعتبار هم تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شده است.

80 درصد بودجه هدفمندی سال گذشته را مستقیما به مردم دادیم

رئیس جمهور کشورمان همچنین تصریح کرد: ما نباید در جنبش عدم تعهد به دنبال بهره برداری شخصی خود باشیم، نباید دیدگاه ها و برنامه های شخصی خود را از طریق این اجلاس دنبال و پیگیری کنیم. اگر می خواهد هر برنامه و اقدامی انجام شود، باید دست به دست هم دهیم و با هم این برنامه ها را دنبال کنیم.احمدی نژاد در بخش دیگری از این گفتگو، با بیان اینکه مدیریت اقتصادی کشور باید در دست دولت باشد، تصریح کرد: مگر خزانه دولت می تواند از سه نقطه مدیریت شود، البته دستگاه های دیگر می توانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

احمدی نژاد گفت: ما به قانون و قانونگذار احترام می گذاریم اما قانونگذار نباید وارد اجرا شود و در اجرا دخالت کند اگر این مسیر دنبال شود، دچار مشکل می شویم.

رئیس جمهور کشورمان ادامه داد: من نمی خواهم کسی را متهم کنم اما مدام مباحثی مطرح می شود مبنی بر اینکه چرا بانک مرکزی بر قیمت ها نظارت ندارد اما من می گویم اجازه دهید بانک مرکزی مدیریت خود را اعمال کند.

وی خاطر نشان کرد: ما پیش از این اعلام کرده بودیم که اشتغال درست می کنیم. البته باید مدیریت اشتغال را دولت برعهده گیرد نه اینکه دیگران در مورد اشتغالزایی دخالت کنند.

احمدی نژاد گفت: دولت بخش های متعددی را مدیریت می کند، این حوزه ها نیاز به تفاهم دارند و این وظیفه دولت است که تفاهم ها بین دستگاه ها را انجام دهد. گفتگوهایی را با دستگاه ها و قوا انجام داده ایم و انشاءالله این مشکلات نیز برطرف خواهد شد.

رئیس جمهور کشورمان در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا فاز دوم هدفمندشدن یارانه ها اجرا خواهد شد، یا نه؟ به مزاح خطاب به مجری برنامه گفت: شما چه می گویید؟ آیا به نظر شما این قانون باید اجرا شود؟

وی گفت: آنچه مسلم است این است که این قانون باید اجرا شود. خوشبختانه گام اول با لطف امام زمان(عج) و دعای خیر مردم اجرا شد و ما با مشکلی مواجه نشدیم.

احمدی نژاد گفت: براساس قانون ما ظرف 5 سال باید این قانون را اجرایی کنیم اما باز شاهد و ناظر آن هستیم که دیگران درباره اجرای آن تصمیم می گیرند و مدام تصمیمات خود را بیان می کنند.

رئیس جمهور گفت: این وظیفه دولت است که قانون یارانه ها را اجرایی کند اجازه دهید بنده به عنوان مدیر وظیفه خود را انجام دهم.

وی گفت: مگر می توان در وظایف مربی تیم فوتبال دخالت کرد. مربی فوتبال به راحتی تیم خود را می چیند و تیم مورد نظر خود را هدایت می کند، ما به عنوان قوه مجریه هیچگاه در قانونگذاری دخالت نمی کنیم و این انتظار را نیز داریم که دیگران در وظایف دولت دخالت نکنند و همه باید پاسخگوی مسئولیت های خود باشند.

رئیس جمهور با بیان اینکه برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در حال بررسی هستیم گفت: دنیا پذیرفت که روش ما برای اجرای این طرح عالمانه است.

رئیس جمهور با اعلام این خبر که دولت سال گذشته 80 درصد بودجه هدفمندی را مستقیما به مردم پرداخت کردیم گفت: 20 درصد باقیمانده را نیز صرف حمایت از تولید و بخش های تولیدی کردیم اما یک عده باز انتقاد کردند و این را قبول نکردند.



رئیس جمهور با بیان اینکه منتقدان گفتند که توزیع این میزان نقدینگی در میان مردم باعث تورم شده و مردم می گویند یارانه ها را پس بگیرید و قیمت ها را به قبل بازگردانید، خطاب به منتقدان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: آیا اگر این هشتاد درصد را کم و به 30 درصد برسانیم بهتر بود؟ آیا خود این موضوع بیشتر باعث تورم نمی شد؟ این اصلا قابل قبول نیست و خود این افراد هم به این موضوع پی بردند، نباید اینگونه دولت را زیر سوال برد.

احمدی نژاد در ادامه در پاسخ به این سوال که منتقدین دولت معتقدند حق تولید در غالب یارانه ها به خوبی پرداخت نمی شود، افزود: بنده این دیدگاه را قبول ندارم و معتقدم دولت حمایت های خوبی از بخش تولید انجام داد. من با اینکه پول نقد یکجا انباشته شود، مخالفم چرا که معتقدم این کار فسادآور است، اما باید به این نکته اشاره کرد که ما در دولت تعرفه های واردات را بالا بردیم آیا این به منزله پرداخت بخش تولید نیست؟

وی گفت: یک عده به گونه ای صحبت می کنند که گویا بخش تولید تعطیل شده است من نمی دانم این مواضع برای چه بیان می شود، بدون شک تحریم ها مشکلاتی را بوجود می آورد اما این به منزله عدم فعالیت بخش تولید نیست.

رئیس جمهور کشورمان در بخش دیگری از این برنامه در پاسخ به این سوال که چرا در سال آخر دولت هیئت نظارت بر قانون اساسی تشکیل شد، اظهار داشت: من در ابتدا تصورم بر این بود که نیازی به تشکیل این هیئت نیست و می توان مسائل را با تفاهم حل کرد، اما دیدم برخی که از شخصیت های شاخص کشور هستند مواردی را بیان کردند که اصلا منطبق با قانون اساسی نبود و این نشان داد که آنها یکبار قانون اساسی را هم نخواندند.

احمدی نژاد با بیان اینکه نمایندگان مجلس قابل احترام هستند، افزود: نمایندگان مجلس نیز رای ملت را دارند اما نماینده کل ملت فقط رئیس جمهور است تنها کسی که نماد تصمیم ملت است رئیس جمهور است. رئیس جمهور هرجا چیزی بر خلاف قانون دید باید واکنش نشان دهد.

وی ادامه داد: موقعی که من این خلاف ها را دیدم نمی توانم سکوت کنم اما می بینیم که یک عده مدام واکنش نشان می دهند و می گویند رئیس جمهور خلاف قانون عمل می کند چگونه من می توانم چیزی را امضا کنم که کلا بر خلاف قانون اساسی است.

احمدی نژاد با بیان اینکه اداره کشور بر اساس قانون اساسی است، اظهار داشت: معتقدم اگر ساز و کارهای قانون را اجرا کنیم خیلی از مشکلات برطرف می شود از این رو این هیئت تلاش می کند موارد مهم را استخراج کند و آنها را به رئیس جمهور ارائه دهد تا رئیس قوه مجریه مکاتبات را برای اجرای هر چه بهتر قانون انجام دهد.

رئیس جمهور بار دیگر تاکید کرد: رئیس جمهور براساس وظایفی که برعهده دارد باید براساس قانون عمل کند و می تواند براساس همین قانون تذکراتی را ارائه دهد. من تذکر دادم اما یک عده مسخره کردند.

وی همچنین درباره اینکه دولت برای بازار ارز چه برنامه هایی دارد، افزود: دولت در این حوزه اشراف کامل دارد و دولت می خواهد تمامی موانعی که در این حوزه دیده می شود را برطرف کند.

احمدی نژاد اظهار داشت: البته اجرای برخی از برنامه ها طول می کشد، اما ما تمام تلاش خود را می کنیم تا بتوانیم چشم انداز خوبی را از بازار ارز ارائه دهیم.

رئیس جمهور کشورمان در بخش دیگری از این گفتگو درباره اینکه به دولت چه نمره ای می دهید، خاطر نشان کرد: دیگران در برگه دولت مطالب زیادی را نوشته اند و من باید این مطالب را تصحیح کنم تا بتوانم به دولت نمره دهم اما آنچه حائز اهمیت است آن است که همکاران من در دولت شبانه روز کار می کنند. ضمن آنکه هجمه های ناجوانمردانه ای به دولت می شود اما ما باز در قبال این هجمه ها سکوت می کنیم.

وی با بیان اینکه دولت دنبال قدرت نیست، تصریح کرد: ما حزبی نداریم و اعضای دولت نیز نه عضو حجتیه هستند نه منحرفند نه بهایی خائن نیز نیستند اما روی اصول خود ایستاده اند.

احمدی نژاد توجه به مردم، عدالت و پاکی را از اصول مهم دولت برشمرد.

سکوت می کنم اما تسلیم نمی شوم

وی افزود: عده ای مدام به ما فشار آوردند که از اجلاس بهره برداری خاصی کنیم که زیر بار نرفتیم، ما نباید در زمینه هسته ای از جنبش عدم تعهد استفاده و آن را خرج بهره برداری خود کنیم، این درست نیست.رئیس جمهور کشورمان در ادامه گفتگوی امشب در برنامه تلویزیونی شبکه اول سیما با بیان اینکه حملات به دولت به دلیل این است که ما ارزشها را حفظ کرده ایم، گفت: عنوان می کنند که ما منحرف شده ایم؟ ما از چه چیزی منحرف شده ایم؟

وی با بیان اینکه اگر 100 سال دیگر هم حضور داشته باشم به زیاده خواهان بله نخواهم گفت، افزود: ممکن است سکوت کنم اما تسلیم نخواهم شد.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا هنوز هم اسامی که در سال 84 مطرح کردید در جیب دارید، گفت: من یک بار اسامی را به قوه قضائیه داده ام.

احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که در سال پایانی دولت است آیا این اسامی را اعلام نمی کنید، گفت: از کجا می دانید سال پایانی دولت است؟ دولت برای ملت است و ملت هم تا همیشه ماندگار است.

رئیس جمهور به بیان خاطره ای از برگزاری هفته دولت در سال گذشته پرداخت و گفت: سال گذشته در گرامیداشت هفته دولت در مکانی شرکت کردم و فردی در حال سخنرانی بود که در حرف های خود بشدت دولت را کوبید. بنده به آن فرد گفتم بی انصاف حداقل خوبی های دولت را هم بیان کن.

وی با بیان اینکه حتی لطیفه ای هم از این اتفاق در هیئت دولت مطرح کردم، خاطر نشان کرد: به فردی می‌گویند هفته دولت برای چیست؟ می گوید برای اینکه 51 هفته فحش بدهیم و یک هفته هم از دولت انتقاد کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قولی دادید که عملی نشد، گفت: قول های پایه ای که مطرح کردیم در خصوص عملکرد صادقانه، دفاع از ملت و عدالت در مجموع محقق شد و توانستیم به اینها پایبند باشیم.

احمدی نژاد همچنین با بیان اینکه هفت طرح تحول اقتصادی در دست اجرا داریم، گفت: سه طرح تاکنون اجرا شده است یک طرح در مرحله اجرا است و سه طرح هم در آینده اجرا خواهد شد.

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم شفاف سازی در عرصه اقتصادی گفت: ما همواره گفته ایم که همه باید مالیات بدهند اما باز عده ای داد و فریاد می کنند و نمی خواهند مالیات پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه گردش اقتصادی کشور یک هزار و 200 میلیارد تومان است، تصریح کرد: با 8 درصد این مبلغ که از محل مالیات می تواند تامین شود، دیگر نیاز به فروش نفت پیدا نمی کنیم.

احمدی نژاد در بخش پایانی سخنان خود با تشکر صمیمانه از ملت ایران در طول برگزاری اجلاس سران عدم تعهد خاطر نشان کرد: بنده این اجلاس را به پای عظمت ملت ایران می گذارم؛ چراکه آنها بسیار زیبا همراهی کردند.