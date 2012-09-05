سه دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل اندیمشک افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله شاهرخیان شامگاه سه شنبه در نشست علنی شورای اسلامی شهر اندیمشک اظهار کرد: اتوبوسهای جدید از نوع کولر دار بوده و خرید آن در راستای رفع کاستیهای بخش حمل و نقل عمومی درون شهری صورت گرفت.

شاهرخیان همچنین از تلاش و برنامه ریزی شهرداری اندیمشک برای ارتقای امکانات و کیفیت کشتارگاه دام این شهرستان و همچنین ساماندهی بخشهای اعتباری شهرداری خبر داد.



نماینده خوزستان در شورای عالی استانها نیز در این نشست گفت: شبکه های سیما باید تخصصی باشد و همچنین انتظار می رود که برنامه های شبکه های مختلف نیز از جذابیت بیشتری برخوردار باشند.



احمدعلی دوامی عنوان کرد: اقداماتی از سوی متولیات صدا و سیمای جمهوری اسلامی در راستای کیفی سازی و تخصصی کردن برنامه ها و شبکه های تلویزیونی دیده می شود اما ناکافی بوده و به آنچه نیز در حال انجام است می بایست سرعت بخشیده شود.



رئیس شورای اسلامی شهر اندیمشک عنوان کرد: قطعا هرچه بر جذابیت برنامه ها افزوده شود، شمار مخاطبان نیز افزایش خواهد یافت و به همین میزان از استقبال نسبت به برنامه های شبکه های مخرب ماهواره ای کاسته خواهد شد.



دوامی عنوان کرد: لازم است در تقابل با هجمه های فرهنگی غرب که اخیرا به شکل برنامه های ماهواره ای متبلور شده، اقدامات مفید انجام داد که بخش عمده ای از آن به همت صدا و سیما باز می گردد.