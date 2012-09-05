دو خوزستانی به بخش پایانی جشنواره طنز مکتوب راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر آزادپور و شاهین بهرامی بیرگانی از خوزستان در بخش «کوتاه نوشت» با ارائه آثاری موفق شدند به مرحله نهایی راه پیدا کنند.

دبیرخانه هفتمین جشنواره طنز مکتوب از راه یافتن 47 نفر از میان 314 شرکت کننده پذیرفته شده در بخش رقابتی این جشنواره به مرحله نهایی داوری خبر داد.



هیئت انتخاب هفتمین جشنواره طنز مکتوب از 337 اثر پذیرفته شده در بخش شعر، 10 اثر و از 249 اثر در بخش نثر، هشت اثر برای ورود به مرحله نهایی معرفی کردند.



همچنین از 45 اثر پذیرفته شده در بخش مقاله، هشت اثر و از میان 291 اثر بخش داستان کوتاه، 9 اثر امتیاز لازم را برای گزینش نهایی کسب کردند. همچنین از 66 اثر در بخش نمایشنامه، هفت اثر و از میان 53 اثر در بخش کوتاه نوشت شش اثر برای شرکت در بخش رقابت نهایی این جشنواره معرفی شدند.



دبیرخانه مرکزی جشنواره‌های حوزه هنری ضمن ارائه این آمار، اعلام کرد که از میان 47 راه یافته به مرحله نهایی جشنواره، 39 نفر مرد و 8 نفر زن هستند.



نفرات برگزیده هفتمین جشنواره طنز مکتوب در مراسم اختتامیه این جشنواره 26 شهریور ماه در تالار اندیشه حوزه هنری، معرفی خواهند شد.