عملیات اجرایی کمپینگ گردشگری قره کلیسا خاتمه یافت

داود فرازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات اجرایی این کمپینگ در سال 1389 در نزدیکی بنای قره کلیسا واقع در شهرستان چالدران آغاز شده بود افزود: این کمپینگ در مساحت 25500 مترمربع احداث شده است.

وی اعتبار اختصاص یافته به این طرح را بالغ بر یک میلیارد و 750 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این مجموعه از جمله محوطه سازی، سکوی آلاچیق، سرویس بهداشتی، نمازخانه و پارکینگ است.

فرازی ادامه داد: این سایت در مسیر منتهی الیه جاده عبوری از روستای قره کلیسا به فاصله 500 متر از جاده در ضلع غربی مسیر رفت، به علت وسعت حریم حفاظتی و منظره قره کلیسا انتخاب شده است.

کلیسای تاتائوس یا به زبان محلی قره کلیسا نهمین اثر کشور در ردیف آثار جهانی اولین کلیسای جهان بود که توسط حواریون عیسی مسیح(ع) بر مقبره طادی مقدس و سه هزار و 500 نفر از پیروان این دین در زمان اشکانیان در چالدران بنا شد.

در سال 43 میلادی دو شخص به نامهای تاتائوس و بارتقیموس برای ترویج آیین مسیحیت وارد شمال غربی ایران می شوند، در آن زمان اشکانیان در ایران حکومت می کردند و بسیاری از مردم زرتشتی بودند و بسیاری نیز به آیین مهر روی آورده بودند.

پس از دعوت شاگردان مسیح به این آیین در ایران سه هزار و 500 نفر مسیحیت را می پذیرند که از جمله آنان سانتروک یا سنادوک پادشاه ارمنیان به همراه دخترش ساندوخت بودند، پس از مدتی کوتاه، پادشاه از ایمان به مسیح روی گردان می شود و دستور می دهد که تمام افرادی که به این دین روی آورده اند را بکشند و حتی ساندوک دخترش را نیز در این راستا از دم تیغ می گذراند.

بیش از دو قرن بعد در سال 301 میلادی و در زمان حکمرانی تیرداد پادشاه اشکانی تبار ارمنستان، آیین مسیحیت دین رسمی این کشور اعلام شده و به سبب مقدس بودن کلمه شهید نزد مسیحیان در سده های سه تا شش میلادی قره کلیسا با استفاده از سنگهای سفید و سیاه بنا شد.

در طول دوران مختلف به علت جنگهای فراوانی که در منطقه روی می دهد کلیسا دچار آسیبهای فراوانی شده و از جمله پس از حمله چنگیز مغول در سال 1230میلادی به این مناطق، بیشتر قسمتهای کلیسا تخریب می شود ولی بعدها در زمان فرمانروایی هلاکو خان، کلیسا توسط خواجه نصیرالدین توسی دوباره بنا می شود.

بنابر باور مسیحیان ارمنی نژاد؛ کلیسای تاتائوس نخستین کلیسایی است که توسط مبشرین مسیح در دنیا ساخته شده و آنها هر سال در هفته آخر تیر و هفته اول مردادماه که مصادف با شهادت تاتائوس است، مراسم خاصی در این کلیسا برپا می دارند.