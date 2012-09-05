قهرمانان المپیک به دیدار کودکان سرطانی رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رضایی و کمیل قاسمی قهرمانان مازندرانی المپیک لندن، به همت مجمع خیران بیمارستان در دست احداث فوق تخصصی کودکان مبتلا به سرطان ماهک، با کودکان مبتلا به سرطان در بیمارستان بوعلی‌سینا ساری، ملاقات کردند.



صدای کودکان سرطانی را به گوش مسئولان می‌رسانم



کمیل قاسمی اظهار داشت:‌ از طرف مجمع خیران ماهک دعوت شدم که ملاقاتی از کودکان سرطانی داشته باشم و من هم با تمام وجود به این مکان آمدم.



قهرمان المپیک لندن ادامه داد: هر کاری که بتوانم برای این عزیزان انجام می‌دهم.



وی با بیان اینکه آنچه از سرطان می‌دانم در همان اندازه‌ای است که مردم می‌دانند، متذکر شد:‌امروز آمدم تا از نزدیک مشکلات این کودکان را ببینم و بتوانم صدای این کودکان را به مسئولان برسانم.



قاسمی با اشاره به اینکه خیران همت کنند تا هرچه زودتر این بیمارستان احداث شود و کودکان مبتلا به سرطان ، فضای تخصصی در اختیار داشته باشند، افزود: حضور مردم در این مکان و دیدار از کودکان سرطانی و کمک‌های معنوی می‌تواند در روحیه این کودکان تاثیرگذار باشد.



وی با بیان اینکه جامعه ورزش با هرچه در توان دارد به احداث این بیمارستان کمک کند، یادآور شد: این کودکان واقعا با مشکل مواجه هستند و ورزشکاران بیایند و از نزدیک مشکلات این بچه‌ها را لمس کنند و حتی حضور ورزشکاران می‌تواند تاثیرگذار باشد.



جامعه ورزش به احداث بیمارستان کودکان سرطانی کمک کند



قاسم رضایی، قهرمان طلایی المپیک لندن هم در سخنانی، گفت: نمی‌دانم چه بگویم، بچه‌ها را که دیدم خیلی متاثر شدم.



وی با بیان اینکه تمام خانواده‌هایی که اینجا هستند مشکل هزینه درمان دارند، افزود:‌ شاید این بیماری برای هر خانواده‌ای اتفاق بیفتد و همه باید دست به دست هم بدهیم و کمک کنیم.



رضایی با اشاره به اینکه خیران به این خانواده‌ها کمک کنند تا بچه‌های بیمار به زندگی عادی برگردند، اظهار داشت: این بچه‌ها هم بتوانند با بهبودی به جامعه خدمت کنند.



وی با بیان اینکه با مشکلات بیماران سرطانی از قبل آشنایی هستم و در این دیدار بسیار متاثر شدم، تصریح کرد: اغلب خانواده‌های این بیماران از طبقه ضعیف جامعه هستند.



این قهرمان المپیک با اشاره به اینکه احداث بیمارستانی مخصوص کودکان سرطانی، اقدام بسیار پسندیده‌ای است، متذکر شد: نه تنها کودکان سرطانی مازندران، بلکه کودکان بیمار از سایر استان‌ها به ویژه شمال کشور می‌توانند از خدمات این بیمارستان استفاده کنند.



وی افزود: قاسم رضایی عضو کوچکی از جامعه ورزش است که وظیفه خود می‌داند در این مجامع حضور یافته و از این کودکان دیدار کند و جامعه ورزش هم باید به هر نحوی که می‌تواند به این عمل خداپسندانه کمک کند.



اعتقاد نداریم که کمک فقط مادی باشد



نایب رئیس مجمع خیران ماهک اظهار داشت:‌ پیروزی قهرمانان مازندرانی در المپیک لندن باعث سرافرازی مازندران و کشور است.



مجتبی کواکبیان با اشاره به اینکه وظیفه ما اطلاع رسانی کاری است که در دست اقدام داریم، متذکر شد: از تمام افراد جامعه در هر قشر و رده‌ای که هستند کمک می‌گیریم تا این بیمارستان احداث شود.



وی با بیان اینکه دیدگاه ما این است که افراد به صورت داوطلبانه و با عشق برای کمک به احداث این بیمارستان، پیشگام شوند، افزود:‌ فقط به جنبه مالی قضیه فکر نمی‌کنیم و اصلا اعتقاد نداریم که یک خیر فقط با اختصاص دادن پول می‌تواند کمک کند.



کواکبیان یادآور شد:‌ هر فردی با هر توانی که می‌تواند به مجموعه کمک کند را پذیرا هستیم.



وی افزود:‌ از ریاست بیمارستان بوعلی سینا ساری که فضا را برای حضور ورزشکاران المپیکی و ملاقات با کودکان سرطانی، مهیا کرد، تشکر می‌کنم.