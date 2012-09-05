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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۰۳

هاشم پور خبر داد:

آمادگی صنعت مازندران برای همکاری با مراکز دانش بنیان

آمادگی صنعت مازندران برای همکاری با مراکز دانش بنیان

ساری- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: آماده هر گونه همکاری را با مراکز دانش بنیان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی استان اظهار داشت: همه این واحدها بضاعت سرمایه گذاری به صورت مستقل ندارند و برخی از تولیدات نمی تواند به صورت اقتصادی به صورت کارخانه ای به تولید بزرگ تبدیل شود.

وی افزود: پیوند این مرکز با واحدها ی تولیدی که دارای نیروی انسانی و تجهیزات لازم هستند و فعال نیستند می تواند برخی از قطعات خود را در این واحدها تولید کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران افزود: این ارتباط بین مراکز رشد در استان با سازمان صنعت معدن و تجارت  و اتاق بازرگانی می تواند نیازهای شرکت های دانش بنیان استان را برطرف کند.

هاشم پور افزود: سازمان فنی حرفه ای استان دارای کارگاهای مجهزی بوده که می تواند با ایجاد تفافم نامه ای بین مرکز و این سازمان، واحدهای دانش بنیان می توانند در مرکز فنی حرفه ای فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه یکی از ماموریت سازمان گسترش فعالیت در مناطق محروم کشور است افزود: سال گذشته حدود 200 میلیون تومان برای مکانیزاسیون کشاورزی استان جذب کردیم.

هاشم پور گفت: واحدهای کارگاهی که در شهرک های صنعتی، جویبار، نکا و منصورکنده وجود دارد با همکاری واحدهای دانش بنیان می توانند با استفاده از این مراکز ایجاد جاذبه درآنان صورت گیرد.

کد مطلب 1689306

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