توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی از اولویت های جمعیت هلال احمر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علیپور عصر سه شنبه در سومین گردهمایی علمی- کاربردی خزانه داران و عاملین ذیحسابی جمعیت هلال احمر کشور در ارومیه افزود: خزانه داران و عاملین ذیحسابی باید مباحث این گردهمایی را به عنوان نقشه راه در سال مالی جدید در تمام بخشهای کاری خود اعمال کنند و باید با اصول تبیین شده در این گردهمایی گامهای مهمی در خود کفایی مالی جمعیت هلال احمر کشور برداشته شود.

وی همچنین با تقدیر و تشکر از مسئولان، کارکنان و امدادگران جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در جریان امداد رسانی به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی امداد رسانی و کاهش آلام مردم خسارت دیده را امری خداپسندانه در راستای فعالیت های بشر دوستانه جمعیت عنوان کرد و تلاش گروهای اعزامی از آذربایجان غربی را در این زمینه بسیار موثر خواند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی نیز در این مراسم امداد رسانی به حادثه دیدگان ورزقان را یکی از درخشان ترین عملیاتها در کارنامه عملکرد این جمعیت عنوان کرد و گفت: تیم های امداد رسانی این جمعیت از همان لحظه وقوع زلزله به مناطق اعزام و آماده ارائه خدمات نوعدوستانه به آسیب دیدگان در این حادثه شدند که از نظر حجم عملیات و سرعت امداد رسانی یکی از بی نظیر ترین برنامه های امدادی جمعیت استان در مدت فعالیت به شمار می رود.

یحیی زینالپور همچنین مجموعه ظرفیت های جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی و بخشهایی از دستاوردهای این مجموعه را در سطح استان تشریح کرد و در حوزه فعالیت خزانه داران و عاملین ذیحسابی با تاکید بر تقویت مباحث نرم افزاری در حوزه مالی در این مجموعه ها افزایش برنامه های جدید و نرم افزارهای کاربردی برای بهبود امور را خواستار شد.

سومین گردهمایی علمی- کاربردی خزانه داران و عاملین ذیحسابی جمعیت هلال احمر کشور با بررسی درآمدها، اعتبارات و مسائل تخصصی این حوزه با رویکرد اقتصاد مقاومتی و مدیریت بهینه منابع و مصارف به مدت دو روز به کار خود ادامه می دهد.

در این گردهمایی 2 روزه که با حضور خزانه داران و عاملین ذیحسابی جمعیت هلال احمر استانهای کشور و جمعی از مسئولان ستادی این نهاد در ارومیه برگزار می شود در خصوص اولویتهای مالی، بررسی نقاط قوت و ضعف در این حوزه، آشنایی عاملین ذیحسابی با مقررات جدید، افزایش درآمدها و سوق دادن جمعیت به خودکفایی مالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و مدیریت بهینه منابع و مصارف بحث و تبادل نظر می شود.