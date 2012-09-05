خریداری تیم لیگ برتری والیبال برای شهرستان ورامین/ تأیید خبر مهر

مصطفی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیشرفت ورزش ورامین در دولتهای نهم و دهم چشمگیر است؛ افزایش پایگاه های قهرمانی و همگانی و همچنین افزایش سرانه فضای ورزشی به عنوان مهمترین کارکرد این اداره در طول عمر دولت اصولگراست.

وی بیان داشت: افزایش سرانه فضای ورزشی از 5.5 به 18 سانتیمتر، عملکردی بی بدیل است که این امر موجب شده شهرستان ورامین از بسیاری شهرستانها و حتی استانهای کشور پیشی بگیرد.

دبیر ورزش شورای اداری شهرستان ورامین یادآور شد: علیرغم پیشرفت در سرانه فضاهای ورزشی، این رقم با استانداردهای پیش بینی شده فاصله بسیاری دارد؛ ورامین تا سال 87 تنها دارای چند مجموعه ورزشی بوده که به واسطه تلاشهای مسئولان مربوطه، این عدد با ساخت سالنها و اماکن ورزشی در راستای قهرمان پروری رشد خوبی داشته است.

ساخت استادیوم 5 هزار نفری در ورامین

وی همچنین ساخت استادیوم 5 هزار نفری ورامین به مساحت 50 هزار متر مربع با همکاری فرمانداری که در تحویل زمین، شناسایی پیمانکار و تجهیز کارگاه این مجموعه نقش داشته را از دیگر اقدامات یاد شده برشمرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین گفت: این مجموعه با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد تومان ساخته خواهد شد.

وی ادامه داد: در نظر گرفتن مکانهای ورزشی در روستاها موجب شد علاوه بر استجابت خواسته اهالی این روستاها، کشف استعدادهای ورزشی نیز به صورت محسوس قابل درک باشد.

زاهدی افزایش سه برابری بودجه ورزش ورامین را نشان دهنده اهمیت مسئولان به این امر دانست که باعث شکوفایی و رونق آن خواهد شد.

تأیید خبر مهر مبنی بر خرید امتیاز تیم والیبال لیگ برتری

گفتنی است، اگرچه مصطفی کارخانه در گفتگوی دو روز پیش خود با مهر، اشاره ای به خبر خوش ورزشی برای شهرستان ورامین نداشت ولی پیگیریهای خبرنگار مهر، حاکی از آن بود که والیبال ورامین از فصل آتی در لیگ برتر کشور تیمی خواهد داشت که به نام 15 خرداد نامگذاری خواهد شد.

در خبر مهر آمده بود که سرمربی این تیم نیز خود مصطفی کارخانه خواهد بود و بازیکنان ملی پوش کشورمان همچون احسن الله شیرکوند و... نیز به عضویت این تیم درخواهند آمد.

این برای اولین بار خواهد بود که شهرستان ورامین در لیگ برتر والیبال کشور تیمداری خواهد کرد، اگرچه بازیکنان و مربیان ملی پوش زیادی در سالهای اخیر از این شهرستان در لیگ برتر و رده های مختلف ملی توپ زده اند.