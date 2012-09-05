سونامی تغییرات در دانشگاه آزاد ورامین - پیشوا/ موج سئوالات بی پاسخ

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تغییرات کلی ایجاد شده در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی که در رأس هرم آن با انتصاب فرهاد دانشجو انجام پذیرفت، پس لرزه های این انتصابات تا مدیران خرد واحد ها نیز رسیده است.

در دی ماه سال گذشته با انتصاب ریاست جدید دانشگاه آزاد، همان گونه که در ایران مرسوم است، فرهاد دانشجو با برکناری و انتصابات پی در پی، قصد پالایش مجموعه دانشگاه آزاد بنا بر سلایق شخصی یا گروهی کرد و با تغییر معاونان و مدیران ارشد سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، بزرگترین دانشگاه کشور را با تغییرات زیادی روبرو کرد.

در سال جدید، پس از انتصابات جدید دبیران و مسئولان مناطق هشتگانه دانشگاه آزاد که با تنشها و واکنشهای متفاوتی همراه بود، اکنون گردونه تغییرات به واحدهای بزرگ شهرستانهای استان تهران رسیده است که نمونه آن را می توان در حکم انتصاب ریاست جدید واحد بزرگ رودهن مشاهده کرد.

مرکز نیمه جامع ورامین - پیشوا گرفتار در سونامی تغییرات داخلی

در همین اثنا، پس از عدم تمدید حکم ریاست واحد ورامین - پیشوا توسط فرهاد دانشجو که از دی ماه گذشته تا به حال به طول انجامیده، اکنون در آستانه سال تحصیلی جدید، این مرکز نیمه جامع به سونامی تغییرات گرفتار شده است.

بر اساس گزارش پورتال اطلاع رسانی این واحد دانشگاهی، پس از تودیع مدیران امور دانشجویی و فوق برنامه واحد و انتصاب آنها در واحد های فرعی و سمتهای کارشناسی و با استعفای دکتر کریمی معاون باسابقه دانشجویی واحد، در حال حاضر دکتر سیامک یوسفی معاون آموزشی واحد به عنوان معاون دانشجویی انجام وظیفه می کند.

با پایان یافتن دوره احکام معاونان پژوهشی و اداری، مالی واحد ورامین - پیشوا و عدم ابقای مجدد آنها نیز علاوه بر سردرگمی در این بخشها، تغییرات گسترده ای در پستهای کلیدی اعم از مدیر پژوهش و مسئولان خرد و کلان دیگر مشاهده می شود که طبق شنیده ها و شایعاتی که دهان به دهان می چرخد، در روزهای آتی شاهد جابجایی های بیشتری نیز خواهیم بود.

سونامی تغییرات واحد ورامین – پیشوا در 10 روز اخیر، با تودیع ریاست دانشکده های کشاورزی و علوم انسانی و انتصاب معاونان آنها به عنوان ریاست دانشکده ها ادامه داشت.

همچنین در آخرین تغییر اطلاع رسانی شده توسط روابط عمومی این واحد دانشگاهی، مسئول حراست واحد ورامین - پیشوا طی روزهای گذشته جای خود را به مدیری جوان در همین حوزه داده است.

لیست کامل سونامی تغییرات در واحد ورامین - پیشوا

ریاست دانشکده علوم انسانی: پیشین: زهره صادقی افجه/ فعلی: پوریا کاشانی

ریاست دانشکده کشاورزی: پیشین: حسینعلی شیبانی/ فعلی: رضوان پور احمد

مدیر حراست: پیشین: علی احمدی/ فعلی: حامد جغتایی

معاون دانشجویی: پیشین: ناصر کریمی/ فعلی: سیامک یوسفی(معاونت آموزشی سرپرست است)

مدیر دانشجویی: پیشین: محمد بیدگلی/ فعلی: مریم خسروی (سرپرست)

مدیر پژوهش: پیشین: رضا محمدی/ فعلی: نازنین زند

نکته مهم اینجاست که در یک سال اخیر، چند مدیر و معاون این دانشگاه نیز در حالیکه دانشجویان و مراجعان به آنها رضایت کاملی از عملکردشان داشتند، در دایره تغییرات رئیس واحد دانشگاهی آمده اند و به مدارجی پایین تر سقوط کرده اند.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که با پایان یافتن امتحانات ترم تابستانی، مرحله نخست انتخاب واحد این مجموعه دانشگاهی با حضور خیل عظیم دانشجویان آغاز شده و مدیر این واحد دانشگاهی که حکم وی تمدید نشده، توجه خویش را بر تغییرات با چنین گستره و عمیقی متمرکز کرده است.

این در حالی است که مدیران برخی واحدهای کم کار و غیرحرفه ای مانند روابط عمومی و... که عملکرد ضعیفی داشته اند، هنوز سر جای خود بوده و مدیران باسابقه مثبت و کارآمد به صورت عجیبی در حال برکناری و تنزل پست سازمانی هستند.

رئیس دانشگاه آزاد واحد ورامین – پیشوا پاسخگو نیست

پیگیریهای خبرنگار مهر برای شنیدن دلایل این تغییرات وسیع در آستانه سال تحصیلی با محمدرضا ربیعی مندجین تا لحظه انتشار این گزارش بی نتیجه مانده و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا که تنها فرد برای گفتن این دلایل است، پاسخگو نبوده است.

نکته کلیدی نیز آن است که اگر حکم رئیس فعلی دانشگاه تمدید نشود -که چنین احتمالی با توجه به شواهد موجود، بعید به نظر نمی رسد- تکلیف رئیس بعدی معلوم نیست که باید با چینش جدید رئیس قدیم بسازد و اولین تغییرات را حداقل سه ماه پس از استقرارش، انجام دهد.

به هر تقدیر، روند تغییرات در واحد دانشگاهی که در سال 1364 تأسیس شده و به گفته ربیعی، از همان زمان تاکنون نقش بی بدیلی در توسعه فرهنگی واقتصادی و اجتماعی دو شهرستان ورامین و پیشوا ایفا کرده، کمی شتابان و هدفدار به نظر می رسد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا نیز همانند واحدهای دیگر دانشگاهی با ابتدایی ترین امکانات ولی با توکل به خدا و حمایتهای مسئولان منطقه و حمایتهای مردمی، کار خود را آغاز کرده و اکنون در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در 91 رشته دانشجو می پذیرد.

این واحد دانشگاهی با ۱۵۰هکتار زمین و فضاهای آموزشی و پژوهشی به همراه اعضای هیئت علمی و استادان مطلوب، در زمره بهترین واحدهای دانشگاهی کشور قرار گرفته و در آستانه دانشگاه جامع شدن است.

بنابراین، باید در راستای تقویت این واحد تأثیرگذار در اجتماع گام برداشت و به تشویق مدیران لایق حاضر در این مجموعه پرداخت، نه آنکه با تغییرات گسترده، باعث دلهره، عدم احساس امنیت شغلی برای مدیران باقیمانده و کارمندان خدوم این دانشگاه، آنهم در آستانه سال تحصیلی جدید دانشگاه ها شد.

از آنجا که این واحد دانشگاهی، تنها دانشگاه آزادی محسوب می شود که منتسب به دو شهرستان است، لزوم عدم ایجاد تنشهای کاذب در آن به خوبی ملموس است و امید می رود، پاسخ قانع کننده ای برای این تغییرات وسیع از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا داده شود.

موج سئوالاتی که بی پاسخ مانده اند

روند تغییر نیروهای بومی از رأس هرم مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، چند سالی است که شتابان شده و با نگاهی سطحی به این تغییرات به خوبی نشانگر تغییر نیروهای بومی منطقه از مدیریتهای مختلف این دانشگاه و گرفتن احکام توسط طیفی خاص به عادتی دیرینه تبدیل شده است.

عدم اجرای مصوباتی از قبیل الزامی شدن چادر در این دانشگاه نیز از نکات مهمی است که بزرگان شهرستانهای ورامین و پیشوا بارها تذکر داده اند و با جوابهای "در آینده نزدیک" رئیس دانشگاه روبرو شده اند.

در دو سال اخیر، در پاره ای از اوقات، ظاهر برخی استادان این دانشگاه نیز دچار تغییرات معکوس حجابی شده و این امر، نه تنها به معنی عدم اجرای برخی مصوبات شورای فرهنگ عمومی و... محسوب می شود، بلکه معنایی جز دهن کجی به فرهنگ و پیشینه مذهبی و انقلابی مردم ورامین و پیشوا ندارد!

توقف روند احداث بیمارستان دانشگاه آزاد در پیشوا که روبروی این واحد دانشگاهی است نیز از دیگر موارد مسکوت مانده محسوب می شود که فقط به وعده ها ختم شده است.

اینها تنها بخشی از سئوالاتی است که در طول مدت بیش از چهار ساله ریاست فعلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا بی پاسخ مانده اند و معلوم نیست با آمدن رئیس جدید یا تمدید حکم رئیس فعلی، جوابی برای آنها یافت می شود یا نه؟