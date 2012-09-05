اولین کلینیک دانشگاهی صنایع آذربایجان غربی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه عصر سه شنبه در آیین مجموعه سمینارهای 10 روز ارتباط صنعت و دانشگاه افزود: ارائه خدمات مشاوره در زمینه تولید، توزیع و بهره وری بیشتر، توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه به شرکت ها، کارورزی دانشجویان در شرکت های شهرک های صنعتی، تامین نیروی کار برای بخش های تخصصی، بازدید دانشجویان از خط های تولید و کارخانجات، حمایت شرکت شهرک های صنعتی از پایان نامه های دانشجویی از خدمات مهم این کلینیک است.

دکتر هادی بهادری با اشاره به اینکه با توجه به توان دانشگاه و شرکت شهرک های صنعتی شاهد این خدمات افزایش خواهد یافت اظهارداشت: تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه با شرکت شهرک های صنعتی استان دوم خردادماه سال جاری در راستای اجرای طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع استان آذربایجان غربی به امضای رئیس دانشگاه ارومیه و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان رسید.

وی در خصوص سرفصل هایی که در سمینار "ارتباط صنعت و دانشگاه" تدریس می شود گفت: مدیریت بهره وری، استاندارد و کیفیت؛ مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت صنایع و تولید و شبکه ها و خوشه های کسب و کار، مزایای تعاون و همکاری در تولید، شناسایی بازارهای موجود و بالقوه آسیایی، آفریقایی و اروپایی، آشنایی با اهمیت بازاریابی و شیوه های متداول آن و ... از مهم ترین مباحث مطرح در سمینار است.

دکتر بهادری یاد آور شد: هر یک از این سمینارها به مدت دو روز به صورت گردهمایی و در روز سوم به صورت بررسی و تحلیل برگزار می شود.

دکتر علی دنیوی عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر، دکتر میرخلیل پیروزی فرد عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دکتر بهرام رضا زاده عضو هیئت علمی گروه مدیریت اقتصاد و دکتر عبدالله زاده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه مدرسین این سمینار هستند.

این سمینارها در سالن شهید یعقوبی پردیس شهر دانشگاه ارومیه در حال برگزاری بوده و تا بیست و سوم همین ماه ادامه خواهد داشت.