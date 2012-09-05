راه اندازی کتابخانه های شبانه روزی/ فعالیت 2800 کتابخانه عمومی و مشارکتی

به گزارش خبرنگار مهر، مجدالدین معلمی سه شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران ارومیه با بیان اینکه در هر استان یک کتابخانه شبانه‌ روزی راه ‌اندازی می‌ شود افزود: همچنین به منظور گسترش فرهنگ مطالعه در میان مردم بزودی 1150 ایستگاه مطالعه در مکانهای عمومی کشور راه اندازی می شود.

وی ارائه کتابها به صورت امانی و ارزانتر از قیمت تمام شده برای بهره مندی کلیه اقشار از نعمت مطالعه مهمترین هدف در اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: هم اکنون 2800 کتابخانه عمومی و مشارکتی در سطح کشور فعال است.

وی با بیان اینکه از این تعداد کتابخانه، دو هزار کتابخانه نهادی و بقیه مشارکتی هستند اظهارداشت: هم اکنون دو میلیون و 400 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی و مشارکتی کشور هستند که در شیفت ها و نوبتهای مختلف از خدمات این کتابخانه ها بهره مند می شوند.

معلمی یاد آور شد: تغییر نرم ‌افزار توزیع کتاب سراسر کشور و ایجاد شبکه امانت از تمام نقاط کشور از جمله اهم پروژه های اجرایی این نهاد است.

وی با بیان اینکه 630 کتابخانه کشور به سیستم جدید امانت ‌دهی کتاب از طریق اینترنت متصل است گفت: تا یک ماه آینده یک هزار و 300 کتابخانه کشور به این سیستم وصل می‌شوند.

معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور یاد آور شد: سال جدید برای کتابخانه‌های عمومی موجود در کشور تا سقف 20 میلیارد تومان کتاب خریداری و در بین تمام کتابخانه‌های عمومی کشور توزیع می‌ شود.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا کتاب‌های مفید در تمام کتابخانه‌های کشور وجود داشته باشد افزود: سال گذشته برای هر کتابخانه دو هزار کتاب خریداری شده است.

نخستین گردهمایی کارشناسان منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور از سه شنبه به مدت سه روز در ارومیه و در محل نهاد کتابخانه مرکزی آذربایجان غربی آغاز شده است.