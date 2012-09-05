ایجاد 1200 کتابخانه دارای بخش کودک در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عارف علوی عصر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه سال گذشته 20 میلیارد ریالی کتاب در زمینه کودکان خریداری شده است اظهارداشت: با توجه به گران شدن کاغذ و صرفه‌جویی‌ هایی که انجام می ‌شود در تلاش برای خرید بهترین نوع کتاب‌ها برای کودکان هستیم.

وی با بیان اینکه امسال 100 میلیارد ریال برای خرید کتاب کودکان هزینه شده است گفت: طرح کتاب من نیز طرح دیگری است که برای رفاه هر چه بیشتر اعضای کتابخانه‌های عمومی کشور اجرا می‌شود و طی آن کتاب مورد نظر توسط اعضای کتابخانه‌ها سفارش داده می‌شود و کتابخانه‌ها نسبت به تهیه آن کتاب اقدام می‌کنند.

مدیرکل منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی ‌با بیان اینکه نهاد کتابخانه‌های عمومی به دوهزار و 700 کتابخانه کشور کتاب ارسال می‌کند افزود: سرعت ارسال کتاب به کتابخانه ‌ها روز به روز کوتاهتر می‌شود به طوری که ارسال کتاب به آذربایجان‌غربی دو روز طول می‌کشد.

راه‌ اندازی سامانه کتابخوانان حرفه ‌ای در فضای مجازی کشور

مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی نیز در این نشست گفت: نخستین سامانه کتابخوانان حرفه‌ ای در فضای مجازی کشور راه‌اندازی شده است.

سید محمدحسن علایی‌ شکوری برگزاری مسابقات کتابخوانی را ازمزایای کتابخانه الکترونیکی دانست و گفت: ماه گذشته 480 نفر کتابخوان در این مسابقات شرکت کردند.

وی با اشاره به نقش کانون‌های ادبی در راستای حفظ سرمایه‌های اجتماعی اهداف و برنامه‌های فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همچنین به نقش کانون‌های ادبی در شکوفایی استعدادهای ادبی و انقلابی پرداخت

مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی نقش مسئولان کانون‌های ادبی را در فرهنگ‌سازی مطالعه کتاب‌خوانی و کسب دانش مهم ارزیابی کرد و بر نقش کانون‌ها در تبلیغ و ترویج مطالعه در بین اعضای کتابخانه‌ها تاکید کرد.

وی گفت: اداره امور مخاطبان عمدتا بر نیازسنجی نسبت به مخاطبین تاکید دارد و در این راستا مسابقات کتابخوانی نمونه بارزی از عملکرد این ادارات است و مخاطبین هدف برای این مسابقات شامل 11 گروه از مخاطبین است.

نخستین گردهمایی کارشناسان منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور از سه شنبه به مدت سه روز در ارومیه و در محل نهاد کتابخانه مرکزی آذربایجان غربی آغاز شده است.