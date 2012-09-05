ایجاد 150 ایستگاه مطالعاتی در شهرهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شمشیری سه شنبه شب در نشست خبری با بیان اینکه در این ایستگاه‌ها کتاب‌ها به صورت امانت واگذار می‌شود افزود: در صورتی که امانت‌ گیرندگان خواستار خریدار کتاب بودند هر کتاب یک هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی همچنین از اجرای طرح کتابخانه سیار در کشور خبر داد و اظهار داشت: دستورالعمل اجرای این طرح صادر شده و در آینده نزدیک اجرایی می‌ شود.

شمشیری ایجاد نرم ‌افزار منسجم ارتباط را از دیگر اقدامات انجام گرفته در سال جاری اعلام کرد و گفت: بر این اساس از اردیبهشت ماه سال جاری تمام کتابخانه‌های عمومی کشور از طریق این نرم‌ افزار بهم متصل شده و امکان امانت ‌گیری کتاب از سراسر کشور برای اعضا فراهم می‌ شود.

وی ادامه داد: 630 کتابخانه به این سیستم وصل شده‌اند و 10 میلیون کتاب در این شبکه بارگذاری شده است و 900 هزار عنوان کتاب در این مجموعه وجود دارد.

اهدای 25 هزار جلد کتاب در آذربایجان غربی

مدیرکل امور کتابخانه‌های آذربایجان‌غربی نیز در این نشست گفت: در یک سال گذشته 25 هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های استان اهدا شده است.

علی فیروز در ادامه از راه ‌اندازی شش ایستگاه مطالعه در استان خبر داد و اظهار داشت: این ایستگاه‌های مطالعاتی در فرمانداری، استانداری، بیمارستان امام خمینی (ره) و بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه راه‌ اندازی می‌ شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 61 کتابخانه نهادی در استان فعالیت دارد افزود: علاوه بر این 99 کتابخانه مشارکتی وجود دارد.

فیروز با اشاره به تعداد کل کتابخانه‌های موجود در استان، گفت: 101 کتابخانه در استان وجود دارد که 9 باب از آن‌ها روستایی است.

برقراری ارتباط پرسرعت بین کتابخانه‌های آذربایجان‌غربی

مدیر کل امور کتابخانه‌های عمومی آذربایجان ‌غربی‌‌ در ادامه گفت: امکان ارتباط پرسرعت و ایمن سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات و سیستم مکاتبات الکترونیک در استان امکانپذیر شد.

فیروز با اشاره به رونمایی از شبکه‌های ادارات کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌ها از طریق شبکه PTMP در استان اظهار داشت: این شبکه در راستای استقرار دولت الکترونیک و برقراری شبکه‌های ادارات کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌ها از طریق شبکه PTMP در استان آذربایجان‌غربی اجرایی شده است.

فیروز با اشاره به اعتبار هزینه شده در این زمینه افزود: برای این منظور 320 میلیون ریال هزینه شده است.

نخستین گردهمایی کارشناسان منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور از سه شنبه به مدت سه روز در ارومیه و در محل نهاد کتابخانه مرکزی آذربایجان غربی آغاز شده است.