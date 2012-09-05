قطع درختان یک مدرسه در بروجن به خاطر دیده شدن شعارهای روی دیوار

به گزارش خبرنگار مهر، شهریور روزهای پایانی خود را می گذراند و در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی هستیم.

نظافت و تمیزی مدرسه ها، رنگ آمیزی کلاسها، تجهیز کلاسها به میز و صندلیهای نو، شعار نویسی بر روی دیوارها و ... از آن دسته کارهایی است که هرساله در شهریور ماه در مدارس انجام می شود.

این در حالی است که درمدرسه ملاصدرای بروجن درختان بسیاری بریده شده و این عمل موجب ناراحتی و نگرانی بسیاری از فعالان محیط زیست و منابع طبیعی، دبیران و آموزگاران این منطقه و ... شده است.

مدیر سابق مدرسه ملاصدرا بروجن که یک ماه است که مدیریتش در این مدرسه تمام شده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دبیرستان ملاصدرا بروجن امسال بنا بر دلایل خاص توسط مسئولین منحل شد، با توجه به اینکه بهترین دبیرستان بود و سوابق درخشان از نظر علی در کشور کسب کرده بود.

بهروز حبیبی بیان داشت: قرار است مدرسه ابتدایی شاهد جایگزین این مدرسه شود.

وی ادامه داد: روز یکشنبه به مدرسه آمده بوده ام که دیدم درختان توسط کارگران در حال هرس هستند و روز دوشنبه که به مدرسه مراجعه کردم مشاهده کرده ام که خبری از هیچیک از درختان نیست و تمام درختان کف بر شده بودند.

وی ادامه داد: حدود 50 تا 60 تا درختان کف بر شده بودند و بقیه درختان نیز از ارتفاع 40تا 50سانتیمتر قطع شده اند.

وی تاکید کرد: ما به عنوان یک فرهنگی از مسئولان فرهنگی شهرستان سئوال داریم که شما با این کار به دانش آموزان کار مثبت یاد می دهید یا کار منفی، چه دلیلی داشته که درختی که 20 سال عمر کرده و هشت الی 9متر ارتفاع داره قطع شود.

حبیبی اذعان داشت: از معاون پرورشی علت را جویا شده ایم که معاون پرورشی شهرستان در این خصوص به ما گفت که مدیر آموزش و پرورش شهرستان در هنگام قطع درختان حضور داشته و همچنین علت قطع درختان را بهتر دیده شدن شعارهای روی دیوارعنوان کرده است.

وی اذعان داشت: سئوال ما از مسئولان این است که صرف خواندن شعارهای روی دیوار آیا باید درختان با این عظمت قطع شود.

مدرسه ملاصدرا بروجن 22 سال است که دبیرستان پسرانه بوده و هم اکنون قرار است به مدرسه ابتدایی شاهد تبدیل شود.

در این خصوص یک فعال محیط زیست و منابع طبیعی در چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به از بین رفتن فضای درختی در شهرستان بروجن، گفت: از بین رفتن فضای درختی در این شهر در شرایطی است که ما هم اکنون در این منطقه تالابهای خشک شده، دشتهای کم آب و رو به خشکی و گردوغبار کشورهای عربی را داریم که به هم پیوستن گردو غبار تالابها، دشتها و گرد وغبارعربی، یک هوای نفس گیری را برای مردم این منطقه رقم زده است.

هومان خاکپور بیان داشت: فضای سبز اماکن دولتی و عمومی می تواند کارکردهای غیرانکارپذیری در کنترل این آلودگیها داشته باشد که ناباورانه مورد بی مهری متولیانی قرار می گیرد که خود سکاندار حوزه فرهنگی و تربیتی جامعه ما هستند.

وی ادامه داد: متوجه شده ایم که به دستور عالی ترین مقام آموزش و پرورش شهرستان بروجن فضای درختی یکی از باسابقه ترین مدرسه های این شهرستان به شدت تخریب شده و بالغ بر 50 درخت بین پنج تا 22 ساله به بهانه بهتر دیده شدن شعارهای نوشته شده بر روی دیوار کف بر شده است.

تلاشهای خبرنگار مهر برای گفتگو با مسئولان آموزش و پرورش شهرستان بی نتیجه ماند، در عین حال خبرگزاری مهر آمادگی انتشارصحبتهای مسئولان آموزش و پروش این شهرستان را در این خصوص را دارد.