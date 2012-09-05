نبود مصلی در شهر 100 هزار نفری پلدختر/ اقامه نماز زیر آفتاب 50 درجه

به گزارش خبرنگار مهر، نبود مصلی در شهر پلدختر و روند کند عملیات اجرایی پروژه مصلای این شهر نمازگزاران این شهرستان را با مشکلاتی مواجه کرده است.یکی از شرکت کنندگان در نمازجمعه پلدختر به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه با وجود ازدحام جمعیت و حضور مردم هم‌اکنون نماز جمعه این شهرستان در مسجد جامع برگزار می‌شود که این امر مشکلات فراوانی برای اقامه نماز به وجود می آورد.پاپی مراد نوری افزود: خیل مشتاق نمازگزاران جمعه در این شهر موجب شده که صف های نماز جمعه به خیابان و کوچه اطراف مسجد کشیده شود که این امر خوشایند دومین شهر شهید داده کشور از نظر جمعیت نیست.یکی دیگر از شرکت کنندگان در نماز جمعه با اشاره به اینکه محل فعلی برگزاری نماز جمعه مکان مناسبی به لحاظ ظرفیت برای اقامه نماز جمعه نیست، گفت: متأسفانه مردم شهرستان پلدختر با اینکه در تمام مراسم‌ و مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی حضور بسیار فعال و چشمگیری دارند اما از نعمت مصلای نماز جمعه که نیاز به آن در این شهرستان احساس می‌شود، محروم است.احسان مهرابی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در فصل تابستان تعدادی از نمازگزاران در زیر آفتاب سوزان نماز را می‌خوانند، اظهار داشت: امیدواریم مسئولان امر نسبت به رفع این موضوع و تلاش برای ساخت یک مصلا در شأن این مردم اقدام کنند.یکی دیگر از جوانان شرکت کننده در نماز جمعه با اشاره به اینکه نمازگزاران در فصل تابستان در زیر آفتاب و در فصل زمستان در هوای سرد نماز جمعه را اقامه می‌کنند، افزود: با توجه به جمعیت و موقعیت این شهرستان تکمیل مصلای آن در اسرع وقت ضروری است.سیاوش کرموند با بیان این‌که این شهرستان با پشتوانه عظیم فکری و علمی نیاز به محل مناسبی برای برگزاری نماز جمعه دارد، اظهار داشت: تکمیل و ساخت مصلای پلدختر برای رفاه مردم و استفاده هرچه بهتر از فضای نماز جمعه ضروری است.اسما محمودوند یکی از بانوان شرکت کننده در نماز جمعه نیز با اشاره به ظرفیت محدود محل کنونی اقامه نماز جمعه پلدختر افزود: هنگام خروج از محل برگزاری نماز جمعه مدت زمان زیادی را باید تحمل کنیم که نمازگزاران خارج شوند.امام جمعه پلدختر نیز در این رابطه در گفتگو با مهر نبود مصلی را مهمترین کمبود فرهنگی این شهرستان دانست و گفت: اکثر شرکت کنندگان در نماز جمعه شهرستان پلدختر را جوانان تشکیل می دهند.حجت الاسلام علی محمد لروند با اشاره به حضور بیش از سه هزار نمازگزار جمعه در این شهرستان گفت: متأسفانه با این وجود این شهرستان فاقد مصلای نماز جمعه است که این امر موجب مشکلات عدیده ای برای نمازگزاران شده است.وی افزود: این امر ستاد نماز جمعه پلدختر را با مشکلاتی چون نقل و انتقال وسائل و امکانات از جمله سیستم صوتی و زیرانداز برای نمازگزاران مواجه کرده است که با توجه به حضور پرشور مردم امکانات کنونی جوابگو نیست.وی با اشاره به اینکه یکی از آرزوهای به‌حق و انتظارات مردم شریف این شهرستان تکمیل و ساخت مصلای نماز جمعه است، افزود: متأسفانه با گذشت چند سال از شروع ساخت مصلای نماز جمعه این شهرستان تاکنون شاهد به بهره‌برداری رسیدن این پروژه نیستیم.حجت الاسلام لروند با انتقاد از کم‌توجهی مسئولان استان در ساخت مصلای این شهرستان گفت: عملیات اجرایی مصلای نماز جمعه این شهر در سال 1388 آغاز شده ولی تا کنون تنها 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.وی افزود: تا کنون حدود 800 میلیون تومان برای مصلای پلدختر هزینه شده ولی تنها فوندانسیون و اسکلت آن آماده شده است.امام جمعه پلدختر مساحت مصلای شهر پلدختر را حدود 5 هزار مترمربع با زیربنای حدود سه هزار مترمربع عنوان کرد و افزود: در هوای بسیار گرم 50 درجه ای تابستان پلدختر نمازگزارانی که در خیابان می نشینند زجر فراوانی می برند.حجت الاسلام لروند با بیان اینکه کمبود اعتبار مورد نیاز روند عملیات اجرایی پروژه مصلای پلدختر را دچار معضل جدی کرده است، گفت: انتظارات این است که مسئولان شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و استان لرستان توجه خاصی به پلدختر داشته باشند و مسئولان استان هم در اعتبارات استانی و ملی شهر پلدختر را به خاطر شرایط ویژه آب و هوایی در اولویت قرار دهند.

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