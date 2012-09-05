34 میلیارد تومان تسهیلات کشاورزی به کوهدشت اختصاص یافت

مرتضی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به کسانی که در زیربخش های کشاورزی بیشترین و بهترین طرح ها را ارائه دهند تسهیلات مورد نیاز اعطا می شود.

وی ادامه داد: در این راستا 34 میلیارد و 674 میلیون تومان تسهیلات بخش کشاورزی به شهرستان کوهدشت اختصاص یافته است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت گفت: این تسهیلات می تواند برای 576 نفر موقعیت مناسب اشتغال فراهم کند.

ملکی افزود: از این مبلغ تاکنون 21 میلیارد و 320 میلیون تومان به طرح های کشاورزی معرفی شده به بانکها اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه این تسهیلات در راستای اشتغال زایی در بخش کشاورزی پرداخت می شود، ابراز امیدواری کرد که با در اختیار گذاشتن این تسهیلات شاهد خروجی قابل توجهی در بخش طرح های کشاورزی باشیم.