4274 انصرافی متقاضی بازگشت به تحصیل/ امشب آخرین مهلت ارائه درخواست

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین آمار از تعداد کل درخواستهای دانشجویان انصرافی متقاضی بازگشت به تحصیل اظهار داشت: فعلاً تعداد 4 هزار و 274 نفر متقاضی بازگشت به تحصیل تقاضای خود را به سامانه خدمات آموزشی ارسال کرده اند که از این تعداد یک هزار و 27 داوطلب زن و 3 هزار و 247 داوطلب مرد هستند.

وی ادامه داد: در مقطع کاردانی یک هزار و 144 داوطلب، در کارشناسی ناپیوسته 2 هزار و 444 و در کارشناسی پیوسته 686 داوطلب متقاضی بازگشت به تحصیل هستند.

به گفته معاون امور دانشجویان داخل، تعداد داوطلبانی که اولویت نخست را برای دانشگاه مقصد، پیام نور انتخاب کرده اند تاکنون یک هزار و 582 نفر، دانشگاه آزاد اسلامی یک هزار و 49 نفر، دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی 578 نفر و دانشگاه جامع عملی کاربردی 711 نفر اعلام شده است.

وی همچنین به متقاضیان انصرافی از دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: تاکنون 962 داوطلب متقاضی بازگشت به تحصیل در داخل دانشگاه آزاد تقاضایشان را ارسال کرده اند.

این مقام مسئول در وزارت علوم با بیان اینکه طبق آخرین مصوبه قرار شد که متقاضیان ورودی 54 به بعد اجازه ارسال تقاضا برای بازگشت به تحصیل داشته باشند، اعلام کرد که در این میان برخی داوطلبان ورودی سالهای 49، 51، 52 و 53 بودند که مشخص نیست پذیرش این افراد قطعی باشد یا نه.

بذرافشان در این باره تاکید کرد که باید دید نظر کارشناسان در خصوص شرایط این عده از متقاضیان چیست.

وی درباره زمان بررسی تقاضاهای داوطلبان متقاضی بازگشت به تحصیل خاطرنشان کرد: بررسیها از فردا پنجشنبه آغاز خواهد شد و نتیجه قبولی یا عدم قبولی هر تعداد داوطلب که مورد پذیرش قرار گرفت بلافاصله بعد از بررسی اعلام خواهد شد که حداکثر مهرماه در کلاسهای درس حاضر شوند.

معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم تاکید کرد که امروز چهارشنبه 15 شهریورماه آخرین مهلت ارسال تقاضای انصرافیهای متقاضی بازگشت به تحصیل است و این مهلت تمدید نمی شود.