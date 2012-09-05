ظرفیت گردشگری بروجرد در غرب کشور/ صنایع دستی نیازمند توجه جدی تر

حجت الاسلام محمد جواد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت جذب توریست در بروجرد تاکید کرد و اظهار داشت: بروجرد به لحاظ گردشگری تاریخی و طبیعت گردی شهری مناسب و دارای ظرفیت های غنی است.

وی تصریح کرد: ظرفیتهای بروجرد در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی بیش از آن چیزی است که مشاهده می شود و باید به طور حتم بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

قائم مقام امور بین الملل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به قدمت و تاریخ بروجرد افزود: وجود شهری با جاذبه های طبیعی و تاریخی بروجرد در غرب کشور می تواند ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر خارجی باشد.

حجت الاسلام ادبی یادآور شد: بروجرد با دارا بودن آثار تاریخی مهمی مانند کهن ترین مسجد تاریخی غرب کشور، بزرگ ترین مسجد تاریخی غرب ایران و ابنیه های تاریخی منحصر به فرد دیگر می تواند به عنوان یکی از قطب های معماری ایرانی - اسلامی مورد توجه گردشگران قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های گردشگری و تاریخی یاد شده این قابلیت در بروجرد وجود دارد که در آینده با ایجاد زیر ساختهای گردشگری شاهد رونق صنعت گردشگری در این شهر باشیم.

قائم مقام امور بین الملل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین به صنایع دستی منحصر به فرد بروجرد اشاره کرد و اظهار داشت: صنایع دستی بروجرد مانند ورشو بروجرد، فرش بروجرد و... از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به این بخش نگاه جدی تری شود تا شاهد معرفی هر چه بیشتر صنایع دستی بروجرد به مردم کشورمان باشیم.

بنابر این گزارش شهرستان بروجرد که به سبب وجود فرهیختگانی چون آیت الله بروجردی، دکتر سید جعفر شهیدی، عبدالحسین زرین کوب و ... به نام "دیار فرزانگان" شهرت دارد یکی از تاریخی ترین و مهم ترین شهرستانهای لرستان محسوب می شود که هر ساله به لحاظ موقعیت جغرافیایی و جاذبه های بی بدیل مقصد سفر بسیاری از مسافران و گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد.

بافت تاریخی بروجرد به محدوده‌ای از مناطق مرکزی شهر بروجرد گفته می‌شود که هسته قدیمی این شهر را تشکیل می‌دهند. در سالهای اخیر، مطالعه و حفاظت از بناهای ارزشمند این بافت مورد توجه سازمانهای مرتبط قرار گرفته است.

بیشتر آثار موجود در این منطقه مربوط به دوره قاجار و قبل از آن هستند و برخی مسجدها و خانه‌های اعیانی آن از ارزش گردشگری و تاریخی زیادی برخوردارند.

بافت تاریخی بروجرد، مجموعه‌ای بالغ بر ۲۸۰ هکتار از مناطق مرکز و شرق این شهر را شامل می‌شود که امروزه بیشتر در محدوده خیابانهای جعفری، صفا، شهدا و بحرالعلوم قرار گرفته اند.

بافت تاریخی بروجرد چهار محله یا کوی داشته است: دودانگه، صوفیان، یخچال و رازان. دودانگه محله اصلی و مرکز تجاری و اقتصادی این بافت به شمار می‌رود. بناهای تاریخی قابل توجهی مانند امام زاده جعفر، مسجد جامع بروجرد و مسجد سلطانی در این بافت قرار گرفته اند که قدمت برخی از آنها به بیش از هزار سال می‌رسد.

بازار قدیمی بروجرد و چندین کاروانسرای تاریخی نیز در همین منطقه قرار گرفته اند. بیش از 50 خانه تاریخی در این بافت قرار گرفته که برخی از آنها از معماری جالب توجهی برخوردار هستند. خانه بیرجندی، خانه طباطبایی و خانه افتخار الاسلام از این گروهند.

مسجد جامع بروجرد در قلب بافت تاریخی و در مرکز قدیمی‌ترین محله و هسته اولیه شکل‌گیری شهر در کنار بازار تاریخی بروجرد واقع شده است.

این مسجد که به مسجد جمعه نیز شناخته می‌شود، مسجدی تاریخی و از بناهای معماری سرشناس در شهر بروجرد است. مسجد جامع بروجرد یکی از نخستین مسجدهای ساخته شده در ایران است که در قرن دوم تا سوم هجری در شهر بروجرد بنا نهاده شده است.

مسجد امام خمینی(ره) بروجرد نیز بزرگترین مسجد تاریخی غرب کشور است که از آجرکاریها، گچ بری ها، کاشی کاری های زیبا و منحصر به فردی بهره برده و به عنوان یکی از بناهای تاریخی شهر بروجرد همواره مورد توجه گردشگران بوده است.

همچنین شهرستان بروجرد به واسطه وجود صنایع دستی "ورشو" دارای شهرتی جهانی است به طوریکه آثار ساخته شده به دست هنرمندان بروجردی مشتریان زیادی از سراسر کشور و حتی دنیا دارد.

به هر روی با توجه به ظرفیت های یاد شده در شهر بروجرد در صورت تقویت زیرساختهای گردشگری در این شهرستان شاهد شکوفایی صنعت توریسم در این شهر تاریخی بیش از گذشته خواهیم بود.