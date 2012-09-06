خواب آشفته خرم آباد در هراس بی آبی/ پروژه ای که هشت ساله می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طرح انتقال آب کاکارضا به خرم آباد یکی از طرح های بزرگ انتقال آب حوزه به حوزه در کشور محسوب می شود که با اجرای کامل آن سالانه 135میلیون مترمکعب از آب رودخانه کاکارضا به حوزه خرم آباد برای تامین آب شرب مردم منتقل خواهد شد.

این طرح در چهار مرحله اجرا خواهد شد که در مرحله نخست عملیات اجرایی بند انحرافی و حوضچه رسوب و سامانه انتقال آب آن از سال 83 آغاز شده است ولی همچنان عملیات اجرایی این پروژه که برای شهر خرم آباد حیاتی محسوب می شود به پایان نرسیده است.

عدم بهره برداری از این پروژه که به منزله تامین آب پایدار برای شهر خرم آباد محسوب می شود موجب مشکلاتی برای این شر با جمعیت در حدود 400 هزار نفری شده که نمود آن را می توان در مشکل آب آشامیدنی مردم طی تابستان امسال مشاهده کرد.

خرم آباد و مشکل تامین آب پایدار

فرماندار خرم آباد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند پیشرفت طرح انتقال آب کاکارضا به شهر خرم آباد اظهار داشت: این طرح یکی از پروژه های شاخص در دست اجرا در شهر خرم آباد بود که عملیات اجرایی آن نیز حال انجام است.

مرتضی ولی پوری با اشاره به مشکل کمبود آب آشامیدنی در شهر خرم آباد عنوان کرد: با توجه به این مشکل باید عملیات اجرایی طرح انتقال آب کاکارضا تسریع یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در مناطقی از شهر خرم آباد با مشکل کمبود آب آشامیدنی روبرو هستیم، ادامه داد: مسئولان متولی امر در این زمینه باید در راستای بهره برداری از پروژه انتقال آب کاکارضا به شهر خرم آباد اقدامات جدی تری در دستور کار قرار دهند.

جزئیات پیشرفت فیزیکی طرح انتقال آب کاکارضا به خرم آباد

فرماندار خرم آباد با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش بند انحرافی این پروژه تکمیل شده است، ادامه داد: همچنین تونل انحرافی این طرح نیز دارای 98 درصد پیشرفت فیزیکی است.

ولی پوری با اشاره به روند پیشرفت فیزیکی بخش انتقال آب این پروژه نیز تصریح کرد: این بخش پروژه نیز دارای پیشرفت فیزیکی 56 درصد است.

وی با بیان اینکه پروژه انتقال آب کاکارضا به شهر خرم آباد جزء طرح های مهر ماندگار قرار گرفته است، افزود: قرار بر این است این پروژه تا پایان خرداد ماه سال 92 به بهره برداری برسد.

وعده هایی که محقق نمی شود

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان در آخرین اظهار نظر خود از بهره برداری از طرح انتقال آب کاکارضا به شهر خرم آباد تا پایان سال 90 خبر داده بود.

امید علی سیفی در این رابطه گفته بود که اجرای طرح انتقال آب کاکارضا و سد سراب تلخ توان تأمین سالانه 55 میلیون متر مکعب آب شرب مصرفی خرم آباد و 28 میلیون متر مکعب آب بخش کشاورزی منطقه را دارا است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان اظهار داشت: بر اساس برنامه زمان بندی و پیش بینی شده عملیات اجرایی این طرح در سال 90 به پایان می رسد و بخش عمده ای از مشکل کمبود آب شهر خرم آباد رفع خواهد شد.

سیفی ظرفیت انتقال آب کاکارضا را 15 متر مکعب در ثانیه عنوان کرد و افزود: سامانه انتقال آب کاکارضا حدود 30 کیلومتر است که بیش از 10کیلومتر سامانه انتقال اجراء شده و تا پایان سال 90 تمامی این سامانه اجرایی می شود.

پروژه ای که در بخش کشاورزی و آب شرب لرستان تحول ایجاد می کند

سیفی یادآور شد: با احداث سد مخزنی و بندهای انحرافی در بستر و مسیر رودخانه کاکارضا خرم آباد علاوه بر تامین 56 میلیون مترمکعب آب مصرفی خانگی و صنعتی شهرستان خرم آباد، بخش عمده ای از اراضی کشاورزی دیم این شهرستان به کشت آبی تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: با اجرای این سد و شبکه آبیاری مناطق پایین دست، حدود هشت هزار هکتار اراضی دیم دشتهای بادیه، ده پیر، قلعه جغد و کمالوند خرم آباد به کشت آبی تبدیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان بیان داشت: طرح سیستم انتقال آب کاکارضا علاوه بر دستاوردهای بزرگ در حوزه کشاورزی و آب می تواند به یک جاذبه مهم گردشگری در منطقه تبدیل شود.

سیفی ادامه داد: همچنین با انتقال آب این رودخانه به دشتها و اراضی پائین دست ظرفیت مناسبی برای اجرای طرحهای بزرگ مزارع پرورش ماهی در منطقه فراهم شود.

وی عنوان کرد: اجرای طرح انتقال آب این رودخانه موجب توسعه دو هزار هکتار زمین زراعی و همچنین توسعه یک هزار و 600 هکتار اراضی کشاورزی از جریانهای تنظیمی سد مخزنی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح سد و بند انحرافی رودخانه کاکارضا یکی از برنامه های جدی و محوری شرکت آب منطقه ای لرستان است، یادآور شد: پس از انتقال آب به خرم آباد توسط آب منطقه ای بقیه کار بر عهده شرکت آب و فاضلاب استان به منظور ایجاد شبکه های توزیع است.

تامین آب شرب خرم آباد همچنان بر چشمه ها تکیه کرده است

بنابر این گزارش هم اکنون آب شرب شهر خرم آباد از محل چهار چشمه این شهر که منبعی پایدار به شمار نمی رود تامین می شود، موضوعی که امسال با توجه به شدت گرفتن خشکسالیها مشکلات زیادی برای مردم در پی داشت.

با این تفاسیر با استمرار خشکسالیها و تبعات ناشی از آن در کاهش سطح آبهای زیرزمینی و عدم چاره اندیشی جدی در این زمینه شاهد مشکلات حادتری در آینده در بخش تامین آب شهر 400 هزار نفری خرم آباد خواهیم بود.

مرکز لرستان نیازمند تامین منبع پایدار آب برای افق 20 ساله خود است، موضوعی که با اجرای طرح انتقال آب کاکارضا به خرم آباد رنگ عملیاتی به خود گرفت، حال برای محقق شدن این مطالبه دیرینه مردم باید متولیان امر تلاش جدی تر از خود نشان دهند تا هر چه سریعتر این پروژه به بهره برداری برسد.

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گزارش: فاطمه حسینی