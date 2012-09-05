پیش بینی موافقت با 70درصد تقاضاهای نقل و انتقال

مجتبی بذرافشان - معاون امور دانشجویان داخل با اشاره به زمان اعلام نتایج نهایی پذیرش تقاضای میهمانی و نقل و انتقال تاکید کرد: این تقاضاها پس از ثبت در سامانه خدمات آموزشی، تایید از طرف دانشگاه مبدا که زمان آن تا 15 تیرماه بود همچنین موافقت در دانشگاههای مقصد، مورد پذیرش قرار می گیرند و دانشجو بلافاصله در دانشگاه مقصد ثبت نام می کند.

وی گفت: دانشجو نیاز به دریافت هیچ نامه ای از سوی دانشگاه مبدا برای ارائه به دانشگاه مقصد به منظور ادامه تحصیل ندارد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم، هدف از ثبت اینترنتی تقاضاهای نقل و انتقال دانشجویان شفاف سازی، کاهش رفت و آمد جاده ای دانشجویان و تسهیل ارائه درخواستها است.

بذرافشان ضمن پیش بینی موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجویان برای نقل و انتقال همچنین میهمانی، اظهار داشت: عملکرد سال گذشته اینگونه بود که نزدیک به 70 درصد آنچه که در مبدا موافقت شده بود در دانشگاه مقصد نیز نهایی شد. امسال هم برآورد این است تا نزدیک 70 درصد متقاضیان بتوانند در دانشگاه مقصد تحصیل کنند.

وی خاطرنشان کرد که دانشگاههای مقصد تا امروز چهارشنبه 15 شهریورماه مهلت بررسی تقاضاهای نقل و انتقال همچنین میهمانی دانشجویان را دارند.