لایحه نرخ سرویس مدارس پایتخت به شورا رسید

مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارسال لایحه نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید گفت: این لایحه در جلسه آینده شورا بررسی و نرخهای جدید به تصویب می رسد.

ساختمان سازی در 30 درصد فضای سبز شهران قانونی است

رئیس شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اعتراض مردم منطقه 5 در خصوص احتمال ساخت و ساز در فضای سبز بلوار نیما یوشیج گفت: نامه هایی از سوی اهالی این منطقه به شورا ارسال شده است. این زمین شامل قانون 70،30 می شود و 70 درصد ملک فضای سبز باقی خواهد ماند و 30 درصد باقی نیز به صاحب ملک برای ساخت و ساز داده می وشد که بر اساس قانون در این فضا می تواند ساختمانی 9 طبقه بسازد البته این ساخت و ساز بر اساس قانون باغات است و باید درختان را جا به جا کند.

وی ادامه داد: ساکنین این منطقه پیش از این در کنار خانه هایشان باغ وسیعی بوده که بخشی از آن تبدیل به ساختمانی بلند می شود و مشخص است که اعتراضهایی در این زمینه وجود داشته باشد.

افزایش 15 درصدی نرخ سرویس مدارس

محمد احمدی بافنده مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به برخی از اخبار مبنی بر عدم ارائه لایحه نرخ سرویس مدارس گفت: در آخرین پیگیریهایی که از معاونت حقوقی شهرداری تهران به عمل آمد این لایحه به امضای شهردار رسیده و به شورا ارسال شده است و در اولین جلسه شورا در دستور کار قرا می گیرد.

به گفته وی، در سال تحصیلی جدید در صورت پذیرش پیشنهاد شهرداری به طور میانگین 15 درصد به نرخ کرایه سرویس مدارس اضافه می شود.

این در حالی است که روز دوشنبه گذشته سخنگوی شورای شهر تهران از عدم ارسال لایحه نرخ سرویس مدارس خبر داده بود. کمیسیون عمران شورا نیز تصمیم داشت در صورت ادامه تاخیر در ارائه این لایحه ، نرخ سرویس مدارس را به صورت طرح تصویب کنند.