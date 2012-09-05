به گزارش خبرگزاری مهر، حدود دو هفته از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی و انتخاب سید محمد شروین اسبقیان به عنوان رئیس جدید این فدراسیون نیز سپری می شود، اما نام او تنها در یکی از سه سایت رسمی فدراسیون های جهانی درج شده است و دو فدراسوین دیگر همچنان احمد دنیامالی را به عنوان رئیس این فدراسیون به رسمیت می شناسند.

در همین راستا سید محمد شروین اسبقیان رئیس فدراسیون قایقرانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نمی دانم دلیل این امر چیست. باید آن را بررسی کنم و چرایی این موضوع را بگویم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا روابط بین الملل فدراسیون نام شما را به عنوان رئیس جدید، به فدراسیون‌های جهانی اعلام کرده است؟ اظهار داشت: نتیجه مجمع، به هر سه فدراسیون جهانی قایقرانی نیز ارسال شده است. اطلاعی ندارم که آن به دستشان رسیده است یا خیر.

"به نظر می رسد شما را هنوز به رسمیت نشناخته اند". رئیس فدراسیون قایقرانی ایران تاکید کرد: این موضوع را هم نمی دانم.