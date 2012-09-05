قیمت برنج در بازار 5 درصد افزایش یافت

جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر درخصوص وضعیت خرید تضمینی برنج اظهار داشت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت نامحسوس ادعا کرد که خرید تضمینی برنج را از 25 مردادماه سال جاری آغاز کرد درحالی که خیلی از کشاورزان برنجکار از این موضوع بی اطلاع بودند.

وی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی برنج بسیار کمتر از هزینه تمام شده این محصول است و کشاورزان از این اقدام استقبال نکردند به طوری‌که حاضرند برنج خود را دور بریزند اما با نرخهای تعیین شده از سوی دولت آن را عرضه نکنند، گفت: با این وجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعا می کند تاکنون در خدود 700 تن برنج خریداری کرده است.

دبیر انجمن حمایت از برنج ایران خاطرنشان کرد: پس از اعتراض کشاورزان برنجکار نسبت به پائین بودن نرخ خرید تضمینی برنج، وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داد که این نرخ را 10 درصد افزایش دهد اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی در این رابطه انجام نشده است.

به گزارش مهر، شرکت بازرگانی دولتی ایران چندی پیش قیمت پایه خرید برنج تضمینی از نوع پر محصول از کشاورزان را برای گروه اول شامل برنج های فجر، شیرودی و خزر با 10 درصد شکستگی 17 هزار و 200 ریال، برای گروه دوم که برنج های ندا و نعمت را شامل می‌شود با 10 درصد شکستگی 12 هزار و 800 ریال و گروه سوم برنج های سفید رود و آمل به ترتیب 15 هزار و 100 و 10 هزار و 700 ریال اعلام کرده بود.

افزایش 5 درصدی قیمت برنج

علیزاده شایق در بخش دیگری از این گفتگو درخصوص وضعیت قیمت برنج در بازار اظهارداشت: درحال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج طارم درجه یک با داشتن 2 تا 3 درصد خرده و بدون ناخالصی در بازارهای شهرهای شمالی کشور در حدود 3750 تومان است درحالی که قیمت هر کیلوگرم از این نوع برنج با کیفیت پائین تر در پایتخت بین 4500 تومان تا 6000 تومان به فروش می رسد.

وی درعین حال تصریح کرد: البته به دلیل اینکه فصل برداشت این محصول دربرخی مناطق به پایان رسیده، قیمت برنج نسبت به هفته قبل درحدود 5 درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، قیمت هرکیلوگرم برنج طارم درجه یک در بازارهای شمالی کشور با احتساب افزایش 5 درصدی قیمت در حدود 3885 تومان و قیمت همین نوع برنج با کیفیت پائین تر در بازارپایتخت در حدود 6300 تومان محاسبه می‌شود.